Пока не свалила – Личное мнение

В очередной раз Ксению Собчак заподозрили в том, что она совсем нас покинула. То ли в Стамбул улетела со всей семьёй, то ли ещё куда.



Фото: Соцсети

И в очередной же раз Собчак вынуждена оправдываться — в командировке я, через два дня возвращаюсь в Москву.

Давайте поговорим об этом, потому что по два раза в неделю слушать и читать один и тот же бред уже надоело.

Очевидно, что Собчак никуда не денется. Во всяком случае пока — ей нужно зарабатывать деньги.

В отличие от других, Ксения пытается усидеть на двух стульях. Ни нашим, ни вашим — вот такая позиция. Балансируя в такой неудобной позе, она не делает заявления, которые могут испортить ей будущее. В общем, думает о том, как работать и зарабатывать.

Радоваться, что вот, мол, Собчак видели в очередной раз в Израиле, точно не стоит. Она выбрала линию поведения, которая, как она думает, позволит остаться ей на плаву. Эмиграция в её планы пока не входит. Собчак наивно предполагает, что у неё получится так, как она задумала.

Очевидно, что если Ксения свалит на постоянку — в Израиль, в Стамбул, неважно куда! — ей придётся тратить деньги до конца жизни, а не зарабатывать. Учитывая, что ей не 70 лет ещё, такая перспектива выглядит для неё сомнительной.

Так что спокойно — никуда Собчак не денется. Бросьте вы эти свои «ой, свалила» — нет, пока не свалила.

—