 

Пока не свалила – Личное мнение

11.10.2022, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В очередной раз Ксению Собчак заподозрили в том, что она совсем нас покинула. То ли в Стамбул улетела со всей семьёй, то ли ещё куда.


Фото: Соцсети

И в очередной же раз Собчак вынуждена оправдываться — в командировке я, через два дня возвращаюсь в Москву.

Давайте поговорим об этом, потому что по два раза в неделю слушать и читать один и тот же бред уже надоело.

Очевидно, что Собчак никуда не денется. Во всяком случае пока — ей нужно зарабатывать деньги.

В отличие от других, Ксения пытается усидеть на двух стульях. Ни нашим, ни вашим — вот такая позиция. Балансируя в такой неудобной позе, она не делает заявления, которые могут испортить ей будущее. В общем, думает о том, как работать и зарабатывать.

Радоваться, что вот, мол, Собчак видели в очередной раз в Израиле, точно не стоит. Она выбрала линию поведения, которая, как она думает, позволит остаться ей на плаву. Эмиграция в её планы пока не входит. Собчак наивно предполагает, что у неё получится так, как она задумала.

Очевидно, что если Ксения свалит на постоянку — в Израиль, в Стамбул, неважно куда! — ей придётся тратить деньги до конца жизни, а не зарабатывать. Учитывая, что ей не 70 лет ещё, такая перспектива выглядит для неё сомнительной.

Так что спокойно — никуда Собчак не денется. Бросьте вы эти свои «ой, свалила» — нет, пока не свалила.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / Мнение: О завершении «спецоперации» — уже скоро?

14.07.22 / Мифы об экологии, в которые пора перестать верить

28.11.21 / О. Георгий Эдельштейн: «Наши иерархи всегда были и остаются лакеями»

16.06.22 / Кроссовер Ford Escape 2023 модельного года показан на фото

20.04.21 / Что принесла реакция НАТО и ЕС на войска России на границе с Украиной?

31.05.22 / В Австралии дебютировал 5-местный Volkswagen Tiguan Allspace Adventure Special Edition

21.01.21 / “Полет”: 5 причин посмотреть новый сериал с Оксаной Акиньшиной, Никитой и Михаилом Ефремовыми и Павлом Табаковым

11.06.21 / Старший сын Робина Уильямса во второй раз стал отцом

05.10.22 / Примадонны больше нет: умотавшую в Израиль Пугачеву похоронили без почестей

19.02.21 / Начальные классы переведут на учебники арифметики Юрия Рыбникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика