 

Французы оказались самой жадной на чаевые нацией

11.10.2022, 10:20, Разное
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Французов официально признали самой жадной на чаевые нацией, пишет BFM TV со ссылкой на результаты британского исследования. Хотя в стране принято оставлять пять процентов от суммы заказа в отеле и ресторане в качестве благодарности обслуживающему персоналу, на деле большинство жителей Франции оставляют не больше трёх процентов, а двое из десяти французов не оставляют ничего, констатирует телеканал.

Итак, нас официально признали самой жадной на чаевые нацией. Мы немного обгоняем англичан и итальянцев и ушли далеко вперёд от американцев и немцев, которых сочли самыми щедрыми.

Тем не менее почти все во Франции считают себя милосердными. Как показывают первые цифры, 96 процентов опрошенных утверждают, что оставляют чаевые. Однако британское исследование, проведённое в крупнейших туристических городах, выяснило, что по факту чаевые оставляют всего 80 процентов французов. Это означает, что двое из десяти французов не оставляют ничего.

Конечно, чаевые не являются обязательными, в частности, во Франции. При этом в стране принято оставлять пять процентов от суммы заказа — таковы рекомендации отельеров и рестораторов. Однако на деле французы оставляют менее трёх процентов в качестве чаевых, и сегодня эта цифра продолжает снижаться. Почему? Потому что у нас стало меньше наличных денег, мы часто платим банковскими карточками.

35 процентов французов заявили, что в момент, когда нужно оставить чаевые, у них не оказывается наличных денег. Среди людей в возрасте до 24 лет таких 58 процентов. Поэтому они решают отправить чаевые с помощью карты, но это не всегда просто, поскольку непонятно, попадут ли деньги в карман нужного официанта.  Рестораны устанавливают альтернативные системы оплаты, к примеру, вводят кьюар-коды, с помощью которых можно пополнить счёт официанта. Оказалось, что с введением этой системы клиенты стали оставлять на 40 процентов больше чаевых. Помимо этого, существуют приложения для доставки еды, и здесь клиенты оказываются более щедрыми. В UberEATS средняя сумма чаевых равна 3,2 евро, в Deliveroo — 1,75 евро.

Вы же, если у вас лежит к этому душа, можете поступить как звезда. Криштиану Роналду, к примеру, оставил два миллиона евро чаевых во время визита в греческий отель. Но бывает и наоборот: Марк Цукерберг во время своего медового месяца вообще не оставил чаевых сотрудникам отеля, в котором отдыхал.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.

 


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