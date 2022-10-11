Блогеру «Лев Против» пришлось выпить бутылку хванчкары после столкновения с алкопатрулём в Грузии

Эмигрировавший в Грузию блогер Михаил Лазутин, известный по проекту «Лев Против», столкнулся с алкогольным патрулём в городе Мцхета.

Молодые люди обступили активиста и потребовали от него немедленно сбегать в магазин за хванчкарой.

Алкопатрули в этом регионе действуют при негласной поддержке местных властей, их задача – повышать культурный уровень туристов и способствовать росту доходов среднего и малого грузинского бизнеса. Они выискивают иностранцев без алкоголя и настоятельно рекомендуют им приобрести бутылку-другую. Туристу также рекомендовано начать распивать прямо на улице, для этого патрули вручают людям одноразовые бокалы.

Как следует из видео очередного рейда, патруль остановил Лазутина и поинтересовался, почему он находится в общественном месте без вина. Поначалу россиянин начал возмущаться и даже угрожал оппонентам, но в связи с численным превосходством последних ему пришлось зайти в местный магазин и выйти оттуда с бутылкой хванчкары и сигарой местного производства. Активисты также проследили, чтобы он всё выпил, и помогли ему раскурить сигару.

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