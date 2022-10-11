 

Володин поставил Зеленского в один ряд с Усамой бен Ладеном

11.10.2022, 9:29, Разное
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Политик напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций, об убийствах общественных деятелей Украины и России и недавней диверсии на Крымском мосту.

“Киевский режим стал террористическим”, – констатировал Володин.

По его словам, украинский народ находится в заложниках нацистской политики Зеленского. Отдавая приказы на совершение терактов, президент Украины встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими террористами, считает спикер.

“В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются”, – заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Киев в попытке подрыве одного из участков газопровода “Турецкий поток” и диверсии на Крымском мосту. Заказчики и исполнители – спецслужбы Украины, заявил глава государства.


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