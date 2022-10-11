 

Как Пугачева и Хаматова: Волочкова назвала свое решение уехать жить в Лондон вынужденным

11.10.2022, 9:29, Разное
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Алла Пугачева и признанный иностранным агентом Максим Галкин, Рената Литвинова и Земфира, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте – список тех, кто покинул Россию, велик. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал про них: “Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране”.

Мало кто знает, что у Анастасии Волочковой тоже был порыв эмигрировать. “В 1999-м я уехала жить в Лондон из России, – вспоминает балерина. – Но это был вынужденный шаг. Мне еще в само начале пути в Большом театре была устроена настоящая травля. Мой отъезд был неизбежным. Иначе я потеряла профессию, ради которой я живу. А Лондон гостеприимно распахнул для меня двери жизни, творчества, любви. Мне был предложен контракт с Английским Национальным Балетом на 18 спектаклей. Это был очень значимый период в моей жизни”.

В столице Соединенного Королевства Анастасия Волочкова проживет до марта 2000 года, когда подписала контракт на следующий сезон на главные партии в Большом театре. “Вернул меня в Россию Юрий Григорович, – пояснила Настя. – Он прилете в Лондон, чтобы убедить меня в необходимости вернуться. Мол, ситуация в театре изменилась”.


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