Провал за провалом — американцы задаются вопросом, зачем им ЦРУ

В 1995 году американский сенатор внёс на рассмотрение конгресса законопроект под названием закон «Об упразднении Центрального разведывательного управления», и это стало первой весточкой того, что в ЦРУ уже долгие годы что-то происходит не так, как нужно. Как пишет The New Yorker, американцев всегда убеждали в том, что агентство занимается важными делами, однако сегодня, по прошествии 75 лет с момента его основания, так и не стало ясно, хорошо ли ЦРУ справляется со своей работой.



AP

4 января 1995 года сенатор от штата Нью-Йорк Дэниел Патрик Мойнихан внёс на рассмотрение конгресса законопроект под названием закон «Об упразднении Центрального разведывательного управления». Годом ранее Олдрич Эймс, кадровый сотрудник разведки, прослуживший в ЦРУ многие годы, был осуждён за то, что оказался давним «кротом» советской, а затем и российской разведки. Мойнихан сказал, что это дело было настолько вопиющим проявлением некомпетентности, что на самом деле даже могло отвлекать внимание от «фундаментальных неудач ЦРУ». Он поставил диагноз того, что было в ЦРУ не так. Как пишет The New Yorker, долгие годы даже самых трезвых критиков ЦРУ убеждали в том, что агентство занимается важными делами, однако сегодня, по прошествии 75 лет с момента его основания, так и не стало ясно, хорошо ли ЦРУ справляется со своей работой.

Как продолжает автор материала, почти с момента создания ЦРУ сложилось ощущение,что вокруг управления что-то не так. Частью этого «не так» был разрыв между секретными операциями и сбором и анализом разведывательных данных. Директор агентства должен был быть руководителем американской разведки в целом, но, как всегда, человек на этой должности больше стремился к превосходству, чем к координации. Такой расклад оставался в силе до создания Департамента национальной разведки в 2004 году. Это был шаг, который в основном продолжал традицию попыток справиться с неэффективностью ЦРУ путём создания всё большего количества агентств, офисов и центров.

В книге «Шпионы, ложь и алгоритмы: история и будущее американской разведки» — одной из нескольких недавних книг, приуроченных к 75-й годовщине основания ЦРУ — Эми Б. Зегарт, политолог из Стэнфорда приводит список скандалов, связанных со шпионажем внутри США, осуществлявшимся различными спецслужбами, в частности АНБ, ФБР и ЦРУ. Зегарт цитирует отчёт сената о пытках за 2014 год, в котором подробно описываются серьёзные злоупотребления в так называемых чёрных локациях ЦРУ.

Родри Джеффрис-Джонс в своей книге «Вопрос о репутации: история ЦРУ» пишет, что управление долгие годы действовало так, как будто его влияние зависело от его статуса в глазах тех, кто находится в Белом доме, что мотивировало его предлагать президентам быстрые решения, которые ничего не решают. Результатом становилось снижение собственного авторитета ЦРУ и авторитета США в обществе внутри страны и за рубежом.

Во время войны во Вьетнаме ЦРУ могло предложить высшему американскому руководству реальную, но неприятную информацию, и, когда сменявшие друг друга администрации не хотели её слышать, сосредоточились на том, чтобы быть полезными, предоставляя эти якобы быстрые решения. Это вылилось в подстрекательство к бунтам 1963 году, слежку за антивоенными демонстрантами и запуск программы «Феникс» — антивьетконговской кампании, отмеченной пытками и внесудебными казнями.

Как отмечает автор статьи, проблема состоит в том, что ЦРУ, похоже, само многому не учится. Начиная с 1949 года ЦРУ сбрасывало с парашютами украинских националистов-эмигрантов за советскую границу, где они быстро оказывались арестованными. И ЦРУ повторяло одну и ту же процедуру в течение ряда лет. Кроме того, действия ЦРУ в Иране привели к «непредвиденным последствиям» в виде религиозного экстремизма, революционных восстаний, кризиса с американскими заложниками, разорванных связей, региональной нестабильности и сегодняшней растущей ядерной опасности.

Конечно, заключает автор материала, многие действия ЦРУ до сих пор остаются засекреченными, но даже анализируя ту информацию, которая предоставлена общественности, можно сделать вывод, что ЦРУ за каждое десятилетие своего существования постигало «определяющее поражение» — иногда даже более одного. В 1990-е это был Олдрич Эймс, в 2000-е это было фантомное «оружие массового уничтожения» в Ираке, за которым последовали незаконные пытки и всё еще развивающаяся программа «целевых убийств» с использованием беспилотников, которые обычно сопровождаются большим числом жертв среди гражданского населения. А взаимоотношения Барака Обамы с Джоном Бреннаном, директором ЦРУ с 2013 по 2017 год, по-видимому, привели бывшего президента к согласию с мнением о том, что убийства американских граждан за границей допустимы, если они разумно организовываются. Поэтому сегодня остаётся только гадать, каким будет следующий «определяющий провал» ЦРУ.