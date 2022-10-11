«Беспрецедентный спад» — европейские инвесторы опасаются глубокой рецессии

Среди инвесторов растут страхи перед возможностью глубокой рецессии в еврозоне и Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого консалтинговой компанией Sentix. Общий индекс настроений в ЕС снизился с -31,8 в сентябре до -38,3 — в октябре. Вызвано это в первую очередь неопределённостью по поводу энергоснабжения этой зимой, недавней атакой на «Северный поток», а также угрозой расширения боевых действий на Украине, объясняет немецкое издание.



AP

Среди инвесторов распространяется страх перед глубокой рецессией в еврозоне и в частности Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого консалтинговой компанией Sentix, в котором приняло участие 1331 вкладчиков. Общий индекс настроений снизился с -31,8 в сентябре до -38,3 — в октябре. В результате показатель достиг самого низкого значения с мая 2020 года, когда экономика упала из-за пандемии коронавируса.

«Конъюнктура в еврозоне продолжает снижаться», — прокомментировали этот результат в Sentix. Неопределённость по поводу энергоснабжения этой зимой сохраняется. И ситуацию усугубляет недавняя атака на трубопровод «Северный поток». В мире также мало причин для оптимизма. Ситуация немного стабилизировалась, пожалуй, только в Китае.

Барометр настроений чётко сигнализирует о том, что экономика находится в рецессии, продолжает издание. Ожидания упали на четыре пункта, достигнув самого низкого с 2008 года значения в -41,0. Это свидетельствует об «очень глубоком экономическом перекосе», подчеркнули в Sentix.

Конъюнктурные опасения также порождает угроза расширения боевых действий на Украине, отмечают аналитики. А результаты опросов в Германии сигнализирует о том, что «экономическое положение в стране достигло катастрофического состояния». Общий индекс в ФРГ снизился в четвёртый раз подряд, достигнув значения в 37,4 пунктов. Это самый низкий показатель с марта 2008 года, когда страна все ещё отходила от последствий мирового финансового кризиса. Но по своему масштабу спад всё равно беспрецедентный, подчёркивают в Sentix.