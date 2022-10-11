Ракетные обстрелы украинских городов. Причем тут Югославия?

10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары ракетами стратегического назначения по крупнейшим городам Украины. Как следует из сообщений свидетелей, российских и украинских СМИ, в ходе обстрелов ни одного военного объекта поражено не было. Однако разрушены ряд гражданских объектов критической инфраструктуры (и даже детская площадка в центре Киева) и есть жертвы среди мирного населения.

Владимир Путин: Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Кремлевские пропагандисты и Z-патриоты в качестве оправдания стали ссылаться на бомбардировки Югославии в 1999 году и требовать больше убийств в Украине.

Но что было в Югославии?

Операция «Союзная сила» — военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, которая, как и сейчас Россия (резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против), являлась фактически стороной агрессором. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. Причиной нанесения авиаударов альянс были этнические чистки (убийства мирных жителей), проводимые правительством Милошевича.

По информации властей Союзной Республики Югославии, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Бомбардировки были прекращены после подписания Военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.

Правительства западных стран долго пытались остановить коовскую бойню уговорами, призывами и угрозами, но с каждым днём ситуация становилась все сложнее и страшнее. Переговоры в Рамбуе, которые велись в феврале — начале марта 1999 года также не привели ни к какому положительному результату. После того, как Милошевич отверг претензии НАТО, было принято решение о начале бомбардировки.

Совет безопасности ООН был парализован российским вето, но Запад не хотел ставить Россию в невозможное положение и вести дело к открытой ссоре.

Боевые действия, которые с обеих сторон сопровождались военными преступлениями и актами этнических чисток, фактически начались в Косове в 1996 году, а уже 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова (АОК) провозгласила начало вооружённой борьбы за независимость Косова. В конце февраля-начале марта 1998 года, в ответ на ряд нападений повстанцев АОК на полицейских в Косове, силы безопасности Югославии атаковали ряд селений в районе деревни Дреница в центральном Косове. В ходе операции был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а также ещё 82 местных жителя, включая не менее 24 женщин и детей. Этот инцидент привлёк внимание международной общественности к конфликту и стал поводом для его интернационализации.

На протяжении всего 1998 года страны НАТО усиливали давление на Белград с целью вынудить его прекратить военные действия в Косове и Метохии. 23 сентября 1998 года Совет безопасности ООН принял резолюцию под номером 1199, призывающую стороны к прекращению огня. Югославские власти уступили, и 15 октября под эгидой НАТО было заключено перемирие в Косове, предполагавшее отвод югославских армейских частей в места постоянной дислокации. Перемирие вступило в силу 25 октября. Мониторинг перемирия НАТО осуществляло в рамках операции «Eagle Eye». По мнению сербской стороны, во время данной операции велась разведка состояния и позиций югославской армии.

Однако перемирие оказалось неэффективным, насилие над мирным сербским и албанским населением продолжалось. В январе 1999 года югославские армия и полиция возобновили свои действия в Албании, а также подвели 40.000 контингент войск непосредственно к границе края Косова и Метохии.

Непосредственным поводом для вмешательства НАТО в конфликт стал инцидент в Рачаке, когда во время атаки на удерживавшуюся бойцами Армии освобождения Косова деревню погибли 45 мирных жителей, однако югославская сторона назвала их «боевиками Косово» без приведения каких-либо доказательств. Из-за данного события, НАТО впервые начало обсуждение о возможности бомбардировок Югославии, и уже 30 января НАТО пригрозило авиационными ударами по территории СРЮ в случае, если её руководство продолжит отказываться от переговоров с косовскими лидерами.

В феврале под эгидой Контактной группы (страны НАТО и Россия) прошли переговоры между югославскими властями и косовскими албанцами в замке Рамбуйе под Парижем. Переговоры закончились безрезультатно. 18 марта США и Великобритания представили на рассмотрение проект урегулирования, предусматривавший полную политическую автономию края, ввод войск НАТО на его территорию и вывод оттуда югославской армии и сил МВД. Кроме того, в проект соглашения был включён пункт об утверждении окончательного статуса Косова спустя три года «волей народа», что для югославской делегации было неприемлемо. Также вывод югославских сил расценивался сербами как сдача края албанцам. Проект был принят албанской стороной, но отвергнут югославской и Россией. 23 марта югославская делегация согласилась принять политическую часть предложения, но отказалась позволить войскам НАТО занять Косово и Метохию. В тот же день вечером НАТО приняло решение начать военную операцию, чтобы заставить Югославию принять проект целиком. При этом, представители НАТО неоднократно сообщали о том, что организация начнёт активные действия, если Югославия не прекратит свои действия в Косово, не начнёт двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта, в том числе не начнёт карать производимые их военными военные преступления и чистки на этнической почве, дабы предотвратить дальнейшую дестабилизацию региона. Данные заявления, как правило, игнорировались Слободаном Милошевичем. Несмотря на этот факт, Югославия, игнорируя перемирие и резолюции ООН, выдвинула к границе с Косово около 40 000 военнослужащих, тем самым эскалировав конфликт, и те покинут приграничные территории только после бомабрдировок.

ООН внимательно отслеживала ситуацию в Косове и Метохии, однако её санкций в ответ на интервенцию не последовало. Резолюция ООН, осуждавшая действия НАТО как агрессию, собрала только три голоса «за» (Россия, Намибия и КНР) при голосовании в СБ ООН. С другой стороны, критики интервенции полагают, что военные действия НАТО против суверенной страны — Югославии — без санкции Совета безопасности ООН явились якобы нарушением устава ООН и международного права.

К началу операции НАТО число жертв Косовской войны оценивалось в 1000 убитых (до сентября 1998 года), а число беженцев — в 400 тысяч человек, более половины из которых вернулись в свои дома после октября 1998 года. По оценке Хьюман Райтс Вотч, число беженцев среди гражданского населения региона оценивалось в 230 000 человек. Число жертв Косовской войны между мартом и июнем 1999 года оценивается в 10 тысяч человек, большинство из которых — косовские албанцы, убитые югославскими силами.

Согласно заявлению НАТО, причиной операции стали массовые военные преступления и этнические чистки, которые происходили с обеих сторон конфликта, что могло негативно повлиять на дальнейшую дестабилизацию региона, а также тот факт, что правительство СР Югославии либо не выполняло, либо отказывалось от выполнения мирных попыток урегулирования конфликта, в том числе при посредничестве ООН, что закрывало возможность для мирного решения конфликта.

Формальным поводом начала военных действий (casus belli) было неисполнение Сербией требования НАТО «вывести сербские войска из сербской автономной области Косово и Метохия», а также фактический срыв всех попыток мирного решения ситуации. В течение марта, апреля, мая, июня 1999 года войска НАТО проводили военные действия на территории Сербии. Основная часть военной операции состояла в применении авиации для бомбардировки стратегических военных и гражданских объектов на территории Сербии. Авианалётам были подвергнуты военные стратегические объекты в крупных городах Югославии, включая столицу — Белград, а также многочисленные гражданские объекты, в том числе и жилые. В операции принимали участие 14 стран, в распоряжении которых было 1 200 самолётов. Морская группировка насчитывала 3 авианосца, 6 ударных подводных лодок, 2 крейсера, 7 эсминцев, 13 фрегатов, 4 крупных десантных корабля. Общий же человеческий состав сил НАТО, задействованных в операции, превысил 60 тыс. человек.

В ходе операции за 78 дней авиация НАТО совершила 35 219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет. В том числе, американцами 218 крылатых ракет морского базирования по 66 целям и 60 крылатых ракет воздушного базирования, Британия с подводной лодки — 20.

По официальным данным НАТО, 90% выпущенных авиабоеприпасов составляли управляемые бомбы и ракеты, при этом у 15% выпущенных управляемых авиабоеприпасов произошли сбои по техническим причинам.

Важно! Как правило, НАТО заранее предупреждала о местах бомбардировок, чтобы СР Югославия могла провести эвакуацию персонала или иных людских ресурсов с мест ударов, чем косвенно и объясняется незначительное, для двухмесячных бомбардировок, число жертв по данным Human Rights Watch.

По итогу расследования, Международный трибунал по бывшей Югославии не признал тот факт, что НАТО совершала злонамеренные и/или целенаправленные бомбардировки против гражданских объектов или нарушали при оных международное гуманитарное право.

Также, был обговорен факт, что бомбардировки НАТО не привели, и не могли привести к экологической катастрофе, однако было отмечено, что в некоторых местах всё же произошло загрязнение окружающей среды, но их масштаб и уровень не даёт возможность оценивать их как экологическую катастрофу.

Использование боеприпасов с обеднённым ураном также было признано как не нарушающее международное право событие. Также, МТБЮ признал факт использования кассетных боеприпасов НАТО, однако ввиду того, что на тот момент их применение не было запрещено, а они не использовались для запугивая населения (как утверждала Югославия), в этом также не было признано никакого нарушения международного права.

МТБЮ признала гибель около 500 человек в результате кампании из-за 90 отдельных инцидентов, однако «эти цифры не указывают на то, что НАТО могла проводить кампанию, направленную на прямое или случайное причинение значительных жертв среди гражданского населения».

Всего за время существования трибунала было проведено 142 судебных процесса (в том числе 92 против сербов, 33 против хорватов, 8 против косовских албанцев, 7 против боснийских мусульман и 2 против македонцев). Обвинения Гаагского трибунала были выдвинуты против лидеров боснийских сербов Ратко Младича и Радована Караджича (признаны виновными). Также обвиняемым на судебном процессе в Гааге стал бывший президент Югославии Слободан Милошевич, скончавшийся в тюрьме Трибунала.