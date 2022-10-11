 

Председатель комитета Сената США по иностранным делам Менендес призвал приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

11.10.2022, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, говорится в заявлении американского политика.

Менендес выразил мнение, что власти Судовской Аравии приняли «ужасное решение, руководствуясь собственными экономическими интересами», в связи с этим Соединенные Штаты должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений и сотрудничество в сфере безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты американских военнослужащих и интересов, передает ТАСС.

При этом Менендес подчеркнул, что в качестве председателя комитета по иностранным делам Сената не одобрит какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом до тех пор, пока королевство «не изменит свою позицию» относительно конфликта на Украине.

Накануне американское издание The Washington Post фактически обвинило Саудовскую Аравию в помощи РФ в проведении специальной военной операции в Украине из-за решения Эр-Рияда сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Днем ранее в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ американские военные базы и системы противовоздушной обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03.21 / Генконсульство вмешалось в ситуацию с избитой гражданином Турции россиянкой

19.01.21 / Разбитое сердце, Зеленский, Тодоренко, Притула, “Орел и решка”, ню. Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Трансляция

05.01.22 / Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США

16.10.21 / Ученые выявили, что фастфуд негативно влияет на мозг

27.12.21 / Журналист российской редакции BBC Захаров уехал из РФ из-за слежки

02.04.22 / Назван размер экономии при покупке детской путевки

19.10.21 / Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним

05.02.22 / Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики

10.12.20 / Посол ФРГ сказал, сколько нужно времени на ответ Москве по Навальному

31.10.20 / Число жертв землетрясения в Турции выросло до 26 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика