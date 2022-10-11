Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки

Украинским военным следует свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки ради сохранения страны, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет в беседе с РИА «Новости» выразил уверенность, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Он призвал их взять власть в Украине в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам.

Он выразил уверенность, что приход к власти в Украине здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну, так как режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. «Призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить», – подчеркнул депутат.

Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции заявил о ликвидации более 50% личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Он также оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.

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