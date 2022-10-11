ГСЧС Украины: Обесточенным остается 301 населенный пункт

Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник после российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи остается обесточенным 301 населенный пункт.

Отмечается, что все еще обесточены 301 населенный пункт в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях, передает РИА «Новости».

По заявлению службы, электроснабжение восстановили в более чем 3,5 тысэ населенных пунктов.

Напомним, 10 октября ВС России нанесли массированный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. МО РФ сообщило, что цель все назначенные объекты поражены.

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