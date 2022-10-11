 

Продажи продуктов питания в Германии упали до рекордно низкой отметки

11.10.2022, 7:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стремительный рост цен на различные товары в Германии и в частности на энергию привёл к изменению потребительского поведения немцев, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Несмотря на наличие сбережений с пандемии коронавируса они всё равно стараются экономить и отдают предпочтение дешёвым товарам, из-за чего страдают производители. В результате оборот продуктов питания в стране достиг рекордно низкой отметки. Схожие падения наблюдаются и в других сферах торговли, отмечает издание.


AP

Высокая инфляция в Германии всё сильнее влияет на поведение потребителей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они обдуманнее подходят к покупкам и отдают предпочтение дешёвым товарам, от чего в результате страдают производители. По данным Федерального статистического ведомства, с июля на август оборот продуктов питания в стране снизился на 1,7%. По сравнению с августом 2021 — на 3,1%.

Это рекордно низкий показатель с января 2017 года, продолжает издание. Схожее падение наблюдается в сфере торговли текстилем, обувью, бытовой техникой и строительными материалами. Во время пандемии коронавируса немцы меньше путешествовали и реже ходили в магазины, из-за чего у них накопились денежные средства. Но быстрый рост цен, к примеру, на энергию, всё равно срабатывает как «потребительский тормоз».

Исключением в августе стали только бензоколонки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Чтобы воспользоваться всё ещё действующей скидкой, многие автомобилисты поспешили наполнить свои запасы. В результате оборот достиг рекордного максимума. По сравнению с июлем продажи топлива в августе выросли на 14%, а по сравнению с августом 2021 — на 12,6%. Это самое большое увеличение с 1994, отметили в Федеральном статистическом ведомстве.

Учитывая экономическую ситуацию в стране, вряд ли стоит исходить из того, что потребители в ближайшее время изменят своё поведение. Так что производителей ждут впереди тяжёлые времена. Возможно, рождественские праздники традиционно поднимут потребительские настроения, но, чтобы узнать это, остаётся только ждать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Во всех районах Петербурга образовались снежные завалы из-за отсутствия своевременной очистки улиц

26.03.22 / Уехавшим из страны россиянам запретили покупать и продавать недвижимость

05.03.22 / Мнение: Время ничему не удивляться

25.02.22 / Мнение: Z-танк под флагом СССР

06.07.21 / Госдума запретила называть самогоном алкогольный напиток, произведённый иностранным аппаратом

13.02.22 / Ко Дню всех влюбленных: фильмы и книги для тех, кто одинок или счастлив в отношениях

15.03.21 / Жуткие вещи, увиденные на ночной реке

07.01.21 / Американские президенты

18.09.22 / Противоречит национальным интересам США — обозреватель NI высказался против инициативы объявить Россию спонсором терроризма

09.08.22 / Для обеспечения безопасности туристов муниципалитеты Дагестана выделили 60 миллионов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика