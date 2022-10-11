С начала путинской “спецоперации” в Германию прибыл почти миллион беженцев с Украины

С начала боевых действий на Украине в Германию прибыло 952 тыс. украинцев, пишет Die Zeit. Большая часть из них — а именно 431 тыс. — приехали в марте. 198 тыс. — в апреле. Остальные позже. В результате чистая миграция в ФРГ с февраля по август составила 1,122 млн, что сравнимо с показателями 1992 года, когда были открыты границы в Восточной Европе, а в Югославии шла война, а также с показателями 2015-го, когда в Европе бушевал миграционный кризис, отмечает немецкое издание.



AP

С начала боевых действий на Украине в Германию прибыл почти миллион украинцев, пишет Die Zeit. По данным Федерального статистического ведомства, в период с февраля по август было зарегистрировано 952 тыс. приездов. Основная часть людей — а именно 431 тыс. — прибыла в марте. В апреле — 198 тыс. В основном это были женщины, а также несовершеннолетние дети.

С тех пор мигрантов, приезжающих с Украины, стало меньше, продолжает Die Zeit. В июле в Германию приехало 58 тыс. человек, а в августе — 70 тыс., но это всё равно существенно выше показателей прошлого года, когда в месяц прибывало около 1000 украинцев. Ведомства также фиксируют увеличение числа возвращенцев. С мая их становилось всё больше, а к августу их общее количество составило 78 тыс. человек.

Но это неполные данные, ведь в них учитываются только те, кто сообщил о своём приезде в регистрационные службы Германии. Но те, кто прожил в стране не дольше трёх месяцев, не обязаны этого делать. К тому же не учтены те украинцы, которые нашли себе жильё в частном секторе. В ведомстве считают, что число возвращенцев также выше официальных данных.

В общей сумме с февраля по август в Германию прибыло из-за границы 1,821 миллионов человек, при этом выехало из страны 700 тыс.. В результате чистая миграция составила 1,122 млн. Настолько высоким этот показатель был только в 1992 году, когда были открыты границы в Восточной Европе, а в Югославии шла война, а также в 2015-м во время миграционного кризиса в ЕС, отмечает издание.