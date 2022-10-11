Ким Ир Сен – путь от партизана-нелегала к национальному лидеру с помпезным культом личности

Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года — ровно в тот день, когда в атлантических водах затонул «Титаник». Родители назвали его Сон Чжу (Становящийся опорой). В дальнейшем у новорождённого было множество псевдонимов: Хан Бер (Утренняя звезда), Чансон (Старший внук), Тон Мен (Свет с Востока). В историю же он вошёл как Ким Ир Сен (Восходящее Солнце).

Родная деревня будущего национального лидера Мангёндэ (Десять тысяч пейзажей) располагалась в 12 км от Пхеньяна. Отец мальчика Ким Хён Чжик перепробовал множество занятий: был учителем, занимался траволечением, сотрудничал с протестантскими миссиями. Мать мальчика Кан Бан Сок принадлежала к достаточно интеллигентной семье (дед по материнской линии Кан Дон Ук основал среднюю школу и был священником в местной протестантской церкви).

Молодая семья Кимов жила вместе со своими родителями в бедности и нужде. До наших дней сохранился родной дом «Восходящего Солнца» — это скромная хижина, крытая соломой.

После Русско-японской войны 1904−1905 гг. Корея была аннексирована Японией. Иноземцы старательно подавляли всякие попытки жителей полуострова добиться если не независимости, то хотя бы улучшения своего непростого положения внутри империи. Новый виток противостояния пришёлся на 1919 год. Тысячи протестующих корейцев были брошены в тюрьмы или убиты. Семья Кимов, опасаясь репрессий, уехала за границу, в китайскую Маньчжурию.

В подростковом возрасте Ким Сон Чжоу вступил в подпольный марксистский кружок. Эта организация была быстро раскрыта. В 1929 году 17-летний революционер попал в тюрьму, но уже через полгода вышел на свободу.

Затем Ким начал участвовать в антияпонском партизанском движении (теперь японская агрессия угрожала непосредственно Китаю). Тогда кореец и стал использовать псевдоним Ким Ир Сен. Партизан успешно продвигался по службе. В 1936 году он возглавил собственный отряд, а в 1937-м вместе со своей «дивизией» атаковал подконтрольный японцами городок Почхонбо. Бой был примечателен тем, что стал первой победой корейских борцов за независимость на территории самого Корейского полуострова, а не соседней Маньчжурии.

Периодические успехи Ким Ир Сена выдвинули его в лидеры повстанцев, но не могли переломить ход всей войны. Уже к началу Второй мировой японцы разгромили большинство корейских отрядов. В сложившихся обстоятельствах Ким в ответ на приглашение представителя советского Дальневосточного фронта отправился в Хабаровск. Повстанцы заручились поддержкой Коминтерна и получили собственную базу рядом с Уссурийском. Там Ким Ир Сен познакомился со своей женой Ким Чен Сук. В 1941 году у пары родился сын Ким Чен Ир, который стал преемником отца и возглавлял КНДР в 1994—2011 гг.

В 1942 году партизан вступил в РККА. Вместе со своими соратниками он готовился к полномасштабной войне с Японией, однако быстрая капитуляция империи после разгрома Германии позволила советским войскам беспрепятственной занять Пхеньян. Ким Ир Сен вернулся на родину в качестве обладателя Ордена Красного Знамени и капитана РККА.

Под советским покровительством началось быстрое восхождение военного к власти. В 1948 году, когда Красная армия покинула Корею, Ким стал председателем Кабинета министров только что провозглашённой КНДР, а ещё через год возглавил новую Трудовую партию Кореи.

После окончания Второй мировой страны-победительницы разделили Корейский полуостров на зоны оккупации, как это было сделано в Германии. Южная стала американской, северная — советской. В Сеуле к власти пришел Ли Сын Ман. Каждый режим считал себя единственным легитимным и готовился к открытому противостоянию с соседом. Ли Сын Ман, например, считал поход на Пхеньян «крестовым походом против красных». А в КНДР столицей, согласно конституции, являлся Сеул, в то время как Пхеньян назывался «временной столицей».

В вооружённом конфликте на стороне Корейской Народно-Демократической Республики участвовали части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — войска ООН.

Гражданская война между севером и югом началась в 1950 году после внезапной атаки северокорейской армии по позициям противника. Из-за спора двух политических систем в конфликт включились 19 государств. КНДР поддержали СССР и Китай, Южную Корею — США и их европейские союзники. Так противостояние Пхеньяна и Сеула чуть было не переросло в Третью мировую. Ким Ир Сен возглавлял северокорейскую армию и считался её главнокомандующим.

Первое наступление КНА (Корейской народной армии) было успешным, но, взяв Сеул, коммунисты быстро столкнулись с серьёзными проблемами. Командный состав оказался недостаточно опытным, плохо использовалась артиллерия. В масштабах всей страны восстание против режима Ли Сын Мана так и не началось. Постепенно ситуация для КНА становилась только хуже. Американцы высадили на полуострове десант и вместе с союзниками освободили Сеул.

Вмешательство сверхдержав сделало конфликт неразрешимым. Война завершилась в 1953 году: территориальные изменения оказались малозначительными, фактически был сохранён статус-кво, а Корея так и осталась разделённой страной.

После наступления перемирия (КНДР отказалась соблюдать его в 2013 году) позиции Ким Ир Сена внутри своей страны максимально укрепились. Началось «закручивание гаек», экономика стала жёстко централизованной и милитаризованной. Рыночная торговля и частные приусадебные участки попали под запрет. Вследствие всего этого в Северной Корее начался экономический упадок, который превратил КНДР в зеркальное отражение процветающего южного соседа.

Чем сильнее становилась стагнация общества и хозяйства, тем больше власти переходило непосредственно к Ким Ир Сену. В 1972 году его избрали первым президентом КНДР. Пост председателя Кабинета министров был упразднён, что символизировало окончательный отказ от модели коллективного управления внутри партии.

В противовес «импортному марксизму» в КНДР разработали собственную национал-коммунистическую идеологию чучхе (кимерсинизм). Она стала формальным обоснованием культа личности Ким Ир Сена. Глава государства получил вождистские титулы Солнца Нации, Маршала Могучей Республики, Железного Всепобеждающего Полководца и т. д. Его портреты стали обязательным атрибутом любого служебного и жилого помещения.

Ким активно разъезжал по стране. Считается, что каждый месяц он проводил в пути по 20 дней. Хотя бы раз в год он посещал каждую провинцию небольшой Северной Кореи. Вождь контролировал в стране буквально всё. Только он решал, как правильно использовать коптильную фабрику, открыть ли новую утиную ферму и какую улицу построить в провинциальном городке. Такой метод личного контроля помог сложиться его образу живого божества.

В конце жизни старший Ким активно продвигал по службе своего сына. В 1980 году Чен Ир был объявлен официальным преемником своего отца. В Северной Корее сложилась коммунистическая монархия.

Ким Ир Сен умер в 1994 году, а в 1998-м он был провозглашён Вечным президентом КНДР. Парадоксальность этого решения заключается в том, что покойный глава государства де-юре и сегодня остается у власти.