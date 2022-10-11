Гигантский НЛО вновь влетел в жерло вулкана Попокатепетль

Удивительное событие произошло в 5:46 утра 5 октября этого года на вулкане Попокатепетль, Пуэбла, Мексика.

Веб-камеры зафиксировали необычное событие. На видеоролике запечатлен яркий НЛО, который стремительно влетает внутрь кратера. Однако объект теряется в дыму, так как за мгновение до этого над вулканом возникает небольшой взрыв и в воздух поднялся раскаленный пепел.

После этого НЛО снова становится виден, и он делает небольшую остановку, чтобы демонстративно влететь в кратер. Складывается впечатление, что перед входом в жерло вулкана объект увеличивает скорость.

Учитывая происходящее, у исследователей возникло несколько теорий, и самая распространенная из них: это был корабль внеземных цивилизаций. Другие считают, что это была обычная падающая звезда.

Местные власти или ученые никак не отреагировали на это событие.

Является ли вулкан Попокатепетль инопланетной базой?

Десятки наблюдений НЛО зафиксированы в окрестностях вулкана Попокатепетль. Их запечатлели видеокамеры правительственных учреждений, телевизионных компаний, а также охотники за НЛО.

Опытные альпинисты утверждают, что они якобы видели существ ростом более двух с половиной метров, гуляющих без какой-либо защиты в горах на высоте более 4400 метров над уровнем моря.

Местные жители также упоминают, что в недрах вулкана обитают странные существа.

Известный уфолог Скотт Уоринг также прокомментировал видеозапись с НЛО. Первое, на что он обратил внимание, это размер объекта, который, по его мнению, составляет примерно 100 метров. Также уфолог предположил, что под вулканом на глубине нескольких километров может находиться база НЛО.