 

Командир спецназа «Ахмат» Алаутдинов: Ежедневные потери украинских вооруженных сил превышают 1 тыс. человек

11.10.2022, 6:31, Новости дня
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Потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта составляют более 1 тысячи человек ежедневно, сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции.

По его словам, Киев не ведет подсчет ни убитых, ни раненых. Алаудинов подчеркнул, что украинское высшее командование не жалеет обычных солдат. Командир «Ахмата» выразил уверенность, что украинские власти или их хозяева на Западе будут воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

«Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более 1 тысячи человек в сутки однозначно», – сказал Алаудинов, выразив сильное удивление по поводу метода ведения боевых действий противником.

Накануне в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в Харьковской области за сутки составили более 40 человек, пять танков и четыре бронемашины; на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ за сутки превысили 60 человек, девять танков, 16 бронемашин. Днем ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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