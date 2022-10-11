Giornale: Сражающегося на стороне России добровольца из Италии якобы поразило замалчивание обстрелов Донецка в Европе

Сражающегося на стороне РФ добровольца из Италии поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны украинских вооруженных сил, сообщило издание Giornale.

Называющий себя «Спартак» доброволец из Италии напомнил в беседе с изданием об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. При этом он отметил, что многие журналисты в Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения, передает РИА «Новости».

Как отметил итальянец, стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому, в результате в Донецке погибло 13 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. «[Вы в Европе] пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», – отметил «Спартак».

Он отметил, что сражается на стороне Донецкой Народной Республики с 2014 года и объяснил свое решение в том числе «усталостью от двойных стандартов Запада». «Да, я сражаюсь, но не стыжусь этого, потому что считаю, что борюсь за правое дело. Вы, журналисты, называете наемниками всех иностранцев, которые выбрали эту сторону, но при этом восхваляете как бойцов за свободу всех тех, кто стреляет и убивает во имя Зеленского», – высказался итальянец.

Напомним, в минувшую субботу ВСУ обстреляли Донецк из «Града». Днем ранее украинские военные обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Украинские силовики практически ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики и другие города ДНР из артиллерии «натовского» калибра 155 мм и РСЗО.

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