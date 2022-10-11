 

В Минтрансе Приморья сообщили об усилении охраны мостов в регионе после теракта в Керченском проливе

11.10.2022, 6:31, Новости дня
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После подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту усилили охрану мостов в Приморье, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, сообщил представитель регионального Минтранса.

Как сообщили в Минтрансе Приморья, на мостах, которые охраняет ведомственная охрана, прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост, проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП «УВО Минтранса России», увеличена частота осмотров объектов, усилен пропускной и внутриобъектовый режим, ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств, передает РИА «Новости».

В прошлую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузовика, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что авторами подрыва являются спецслужбы Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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