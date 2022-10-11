 

Мнение: Пока есть

11.10.2022, 5:45, Разное
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Валюта есть
Удивляет, что несмотря на неуклонное падение рубля уже третью неделю подряд, в московских обменниках есть валюта! В этом – какой-то подвох. Даже евры есть! Хотя обычно евро становится трудно найти даже в дни начала летних отпусков или в период новогоднего ажиотажа.

А сейчас – нет проблем. Цифры на обменниках ползут и ползут вверх (сегодня на моих глазах мужик вылез из своей будки и поменял курс продажи доллара с 40.68 на 40.78) – а валюта все не кончается. Разительный контраст с той же Украиной, где, как известно, уже давно валюты в обменных пунктах просто нет.

С чего бы это? Возможно, у продавцов валюты есть какое-то сакральное знание, что нынешний ажиотаж ненадолго. В общем, пока в Москве всё по самым трогательным рыночным законам: народ остервенело рвется скупать доллары и евро, продавцы готовы мигом удовлетворять любые аппетиты. Чудеса! (октябрь, 2014)
8 лет назад я удивлялся. Но, думаю, скоро нас, скотов, прижмет по-настоящему. Да и есть за что.

Источник: Размышления вольного социолога


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