 

Вице-премьер Киргизии Байсалов объяснил отмену учений ОДКБ общественным мнением

11.10.2022, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Общественное мнение Киргизии не приветствовало бы участие армии республики в предстоящих учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2022» из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, по этой причине учения пришлось отменить, сообщил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.

По словам вице-премьера Киргизии, общественное мнение Киргизии не стало бы приветствовать, если бы на этих учениях присутствовали те же части вооруженных сил Таджикистана, которые участвовали в пограничном конфликте, передает РИА «Новости».

«А без них (участников учений из числа вооруженных сил Таджикистана) так не получается, что, «вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы – вы приедете». Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие», – объяснил он. «В свете недавних событий не остыла кровь», – добавил вице-премьера Киргизии, уточнив, что имеет ввиду военные столкновения с «таджикскими соседями».

При этом Байсалов отметил, что во всех столицах ОДКБ есть абсолютное понимание причин отмены учений. «Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу», – заверил он. Вице-премьер Киргизии подчеркнул, что у республики абсолютно нерушимое членство в ОДКБ и нет никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом.

Байсалов добавил, что роль РФ в центральной Азии, в киргизско-таджикских отношениях как стратегического партнера обоих государств очень важна. «Понятно, что у Москвы сейчас очень много других острых вопросов, тем не менее, на то она и великая держава, чтобы одновременно следить за порядком, поддерживать мир и спокойствие во всех областях своей глобальной ответственности», – заметил политик.

В минувшее воскресенье Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Украинская школьница обвинила отца в домашнем насилии из-за запрета смотреть TikTok

20.10.20 / Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

03.02.22 / Китай выразил поддержку РФ по вопросу неделимости безопасности

30.09.20 / Умер создатель поросенка Фунтика

13.09.20 / Против новороссийского депутата возбуждено уголовное дело

02.07.20 / Infobae – лазейки в законах превратили Украину в «онлайн-магазин по продаже детей»

02.09.20 / Money.pl – польский бизнес опасается «майдана» в Белоруссии не меньше, чем Лукашенко

12.08.20 / Ученые научились опреснять воду с помощью солнечной энергии

12.02.22 / Минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины

09.12.21 / Volkswagen показал тизер пикапа Amarok нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика