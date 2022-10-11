Вице-премьер Киргизии Байсалов объяснил отмену учений ОДКБ общественным мнением

Общественное мнение Киргизии не приветствовало бы участие армии республики в предстоящих учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2022» из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, по этой причине учения пришлось отменить, сообщил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.

По словам вице-премьера Киргизии, общественное мнение Киргизии не стало бы приветствовать, если бы на этих учениях присутствовали те же части вооруженных сил Таджикистана, которые участвовали в пограничном конфликте, передает РИА «Новости».

«А без них (участников учений из числа вооруженных сил Таджикистана) так не получается, что, «вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы – вы приедете». Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие», – объяснил он. «В свете недавних событий не остыла кровь», – добавил вице-премьера Киргизии, уточнив, что имеет ввиду военные столкновения с «таджикскими соседями».

При этом Байсалов отметил, что во всех столицах ОДКБ есть абсолютное понимание причин отмены учений. «Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу», – заверил он. Вице-премьер Киргизии подчеркнул, что у республики абсолютно нерушимое членство в ОДКБ и нет никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом.

Байсалов добавил, что роль РФ в центральной Азии, в киргизско-таджикских отношениях как стратегического партнера обоих государств очень важна. «Понятно, что у Москвы сейчас очень много других острых вопросов, тем не менее, на то она и великая держава, чтобы одновременно следить за порядком, поддерживать мир и спокойствие во всех областях своей глобальной ответственности», – заметил политик.

В минувшее воскресенье Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ.

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