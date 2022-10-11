Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке лишить страны свободно высказаться при голосовании в ГА по референдумам

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил решение Генеральной Ассамблеи всемирной организации не проводить тайное голосование по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях попыткой украсть у стран право свободно высказать свою точку зрения.

Как объявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши, ГА будет принимать решение по резолюции путем явного голосования. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал это голосование возмутительным мошенничеством, в котором председатель ГА сыграл ключевую роль, поскольку Москве не дали слова по порядку ведения заседания. Он также заявил, что у входящих в ООН стран пытаются украсть право свободно высказывать точку зрения, передает РИА «Новости».

Небензя предложил приостановить действие статьи 87 правил процедуры ГА, чтобы провести секретное голосование по западному проекту резолюции. Постпред призвал сделать это незамедлительно и до проведения дебатов, но председатель Генассамблеи отказал в этом.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «бутафорской» проект резолюции США по референдумам на освобожденных территориях. Москва также раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.

В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

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