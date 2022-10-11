 

Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине

11.10.2022, 5:30, Новости дня
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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством, Москва воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, передает ТАСС.

Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения РФ и НАТО, тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов.

Антонов обратил внимание, что решение РФ нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам в Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.

Российский посол в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями, так как это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.

Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО и другую военную помощь. В минувшее в МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против РФ в Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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