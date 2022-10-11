Премьер-министр Великобритании Трасс выступила за проведение саммита НАТО после ракетных ударов России по Украине
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран – членов НАТО после ракетных ударов РФ на Украине, следует из заявления канцелярии британского премьера.
Как говорится в заявлении канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит, 10, Трасс выступит с призывом провести саммит НАТО во вторник на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате, передает ТАСС.
Она призвала ни на йоту не ослаблять решимость помочь Украине «победить».
В заявлении отмечается, что на встрече G7, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский, британский премьер также обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, лидеры государств «семерки» обсудят вопрос энергетической безопасности.
Накануне в разных частях Украины прогремели взрывы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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