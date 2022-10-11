Экс-посол Франции в России Бланшмезон: Терактом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт на Украине

Действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт, выразил мнение бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.

По мнению французского дипломата, данный шаг Киева можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть Россию к жестким действиям, «выходящим за грань». Однако, как отметил Бланшмезон, президент РФ Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе». Он напомнил, что в СМИ активно циркулировали предположения о якобы возможном применении Россией ядерного оружия, передает ТАСС.

По словам французского дипломата, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». Бланшмезон выразил уверенность, что Зеленский не может добиться военных успехов без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну.

Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение Запада в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции. «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», – сказал дипломат в эфире телеканала BFM.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ракетные удары РФ по территории Украины. В тот же день премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов РФ по Украине.

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