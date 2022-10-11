Украинские вооруженные силы обстреляли город Стаханов в ЛНР из американской РСЗО HIMARS
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Украинские вооруженные силы обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительстве ЛНР в СЦКК, со стороны вооруженных формирований Украины в 00.50 зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS.
В минувшее воскресенье украинские войска ночью обстреляли американскими ракетами HIMARS лагерь беженцев в ЛНР. В тот же день в МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против РФ в Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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