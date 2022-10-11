 

Эффективное похудение: отзывы врачей

11.10.2022, 3:56, Разное
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В Сети немало советов о том, как похудеть легко и бесповоротно. Однако врачи бьют тревогу: отзывы анонимных пользователей о чудодейственных пилюлях и волшебных диетах зачастую являются выдумкой. Медики рекомендуют выбирать здоровое похудение в соответствии с состоянием организма.

Диетолог Арзамасцев в беседе с URA.RU отмечает, что идеальным вариантом завтрака является гречневая каша. По его словам, она самая полезная, так как содержит много белка и железа.

А вот рискованное снижение калорийности рациона может не только подорвать здоровье человека, но и пустить все предыдущие этапы похудения насмарку. Врач Гинзбург предупреждает: опасное голодание способно привести худеющего к нервному срыву, потере сознания и даже сбоям в работе пищеварения. Слова эксперта передает RT.

В России все больше набирают популярность монодиеты, то есть системы питания с употреблением только одного низкокалорийного продукта. Одна из них — кефирная. Увы, у нее тоже есть подводные камни.

Пятый канал со ссылкой на слова диетолога Тараско предупреждает: такое похудение для организма равносильно голоданию, которое замедляет обмен веществ. Краткая суть: сначала лишний вес уходит за счет мышечной массы, а жир сжигается лишь в самую последнюю очередь. Поскольку химические реакции в организме затормаживаются, сброшенные килограммы быстро возвращаются снова.

Помните: главное — слушать свое тело и принимать его таким, какое оно есть. Как садовник ухаживает за прекрасным цветком, так и вы ухаживайте за своим уникальным телом. Не боритесь с отражением в зеркале, а улучшайте его в гармонии с разумом и душой.

Эффективное похудение начинается с любви к себе. Если вы сами себя не полюбите, то никто вас не полюбит.


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