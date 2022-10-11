Никаких признаков нет — в Белом доме опровергли слова о скором «ядерном армагеддоне»

Слова Байдена о возможном «ядерном армагеддоне» не основываются ни на разведданных спецслужб, ни на передаваемой ему военными информации, заявил член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC News. У СНБ США нет ни доказательств, ни даже признаков того, что российская сторона намеревается использовать ядерное оружие, подчеркнул он.

К нам присоединяется официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Доброе утро, Джон. Давайте сначала обсудим заявление Джо Байдена о том, что мы сталкиваемся с вероятностью ядерного армагеддона. Я знаю, в Белом доме отметили, что эти комментарии последовательны с точки зрения того, что он говорил в прошлом. Но он никогда не делал таких резких заявлений. Итак, прав ли президент? Действительно ли нам грозит потенциальный ядерный армагеддон?

ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома: Президент показал, что ставки в этой ситуации крайне высоки, Марта. Есть современная ядерная держава, её лидер готов прибегнуть к безответственной риторике, как несколько раз делал господин Путин в течение последней недели-двух; также сохраняется высокая напряжённость на Украине в течение последних нескольких дней. Поэтому я думаю, что президент точно отразил, что ставки сейчас весьма высоки.



Он посещает ежедневные брифинги разведслужб и получает обновлённые отчёты от председателя Объединённого комитета начальников штабов. Являются ли его заявления результатом того, что он услышал или всё же его личными выводами? Эти комментарии были очень пугающими.

ДЖОН КИРБИ: Его (Байдена. — ИноТВ) слова не основывались ни на новых, свежих разведданых, ни на каких-либо новых признаках того, что господин Путин принял решение об использовании ядерного оружия. И, откровенно говоря, никаких признаков того, что он принял такого рода решение, нет, Марта. Мы также не видели ничего такого, что могло бы заставить нас задуматься о пересмотре нашего подхода к стратегической ядерной доктрине с точки зрения защиты интересов национальной безопасности нашей страны, а также наших союзников и партнёров. То, о чём говорил президент, — это крайне высокие ставки, учитывая события на поле боя на Украине и весьма безответственные и безрассудные комментарии Владимира Путина, прозвучавшие в последние дни. Он (Байден. — ИноТВ) также отметил: «Нас не получится запугать». Ни нас, ни наших союзников запугать не получится. И мы намерены продолжать оказывать поддержку и содействовать безопасности Украины по мере необходимости.



Вы говорите, что нет никаких доказательств того, что было принято решение (о применении ядерного оружия. — ИноТВ). Но заметили ли вы за рамками дискурса Путина что-либо, наталкивающее на такие мысли? Если да, то что это?



ДЖОН КИРБИ: Мы следим за ситуацией наивнимательнейшим образом. И мы следили за ситуацией вокруг его (Путина. — ИноТВ) ядерных потенциалов со дня обострения конфликта на Украине в феврале. Мы крайне пристально следим за этим. Я могу сказать вам, что в ходе этой работы мы попросту не обнаружили никаких признаков того, что господин Путин принял решение применить ядерное оружие на Украине или каким-либо образом приблизился к такому решению. Мы следим за этим настолько внимательно, насколько можем, Марта. Я повторюсь, мы не изменили свой подход в отношении стратегической ядерной доктрины. Больше тут сказать нечего, мы пристальнейшим образом следим за ситуацией.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.