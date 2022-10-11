ФРС США толкает мировую экономику к рецессии сильнее, чем финансовый кризис и пандемия

Агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США грозит погрузить мировую экономику в рецессию, предостерегают представители ООН и МВФ. Как пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, есть опасения, что финансовая политика ФРС США нанесёт миру даже больший ущерб, чем финансовый кризис и пандемия коронавируса.



AP

Критика продолжающегося курса Федеральной резервной системы США на ужесточение становится всё сильнее, пишет немецкий новостной портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Совсем недавно ФРС приняла решение о третьем подряд повышении ключевой процентной ставки, подняв её до 3,25% — самого высокого уровня с кризиса 2008 года. Помимо всего прочего, такая финансовая политика вызвала рост курса доллара США до самого высокого уровня за несколько десятилетий, оказав давление на валюты по всему миру.

Из-за турбулентности, которую агрессивная денежно-кредитная политика ФРС уже вызвала на финансовых рынках, критические голоса раздаются всё чаще, подчёркивает издание. Например, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что назревает «идеальный шторм» из стагфляции и глобальной рецессии. Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала также недавно заявила, что мир движется к рецессии.

Теперь к числу критиков ФРС присоединились ООН и Международный валютный фонд. Они предупреждают о надвигающейся рецессии в мировой экономике, спровоцированной потрясениями, которые повлечёт за собой дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — орган ООН, занимающийся вопросами мировой торговли — в своём последнем докладе предупреждает, что ужесточение финансовой политики для борьбы с инфляцией может нанести больший ущерб в глобальном масштабе, чем финансовый кризис 2008 года и шок от коронавируса в 2020 году.

В своём докладе ЮНКТАД подсчитала, что каждый процентный пункт, на который ФРС повышает процентные ставки, приведёт к сокращению экономического производства промышленно развитых стран на 0,5%, а экономического производства стран с формирующимся рынком и развивающихся стран — на 0,8% в течение трёхлетнего периода. В основном это связано с тем, что сильный доллар делает более дорогим импорт продовольствия и топлива для других стран и ложится тяжёлым бременем, в частности, на более бедные страны, которые вынуждены выплачивать свои долги в долларах.

Только в этом году повышение процентных ставок в США может сократить будущие доходы развивающихся стран на $360 миллиардов из-за роста курса доллара США, говорится в докладе ООН. ЮНКТАД называет действия ФРС «неосторожной игрой» с жизнями людей из стран с развивающейся экономикой. Если центральные банки не проведут «коррекцию курса», развивающиеся экономики могут быть ввергнуты в серию кризисов.

Поэтому ЮНКТАД призывает все центральные банки прекратить повышение процентных ставок. Хотя доклад ООН адресован всем центральным банкам, наиболее важные центральные банки руководствуются денежно-кредитной политикой ФРС, поэтому такие заявления можно рассматривать как прямую критику запланированного повышения процентных ставок в США, поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно докладу ООН, такой подход к повышению процентных ставок перед лицом растущей инфляции относится к тому времени, которое уже не соответствует сегодняшней сложности глобализованного мира.

«Политики, похоже, надеются, что короткого резкого шока в денежно-кредитной политике… будет достаточно, чтобы закрепить инфляционные ожидания, не вызывая рецессии, — говорится в докладе ООН. — Тем не менее копание в экономических потрохах ушедшей эпохи вряд ли обеспечит руководство, необходимое для более мягкой посадки, учитывая глубокие структурные и поведенческие изменения, произошедшие во многих экономиках».

Нынешние сбои в глобальных цепочках поставок и нехватка квалифицированных кадров потребуют соответствующей промышленной политики для увеличения поставок товаров первой необходимости в среднесрочной перспективе, добавляется в докладе.

Вместо дальнейшего повышения процентных ставок авторы доклада ООН выступают за контроль над ценами и прямое вмешательство центральных банков в финансовый рынок, чтобы взять под контроль растущую инфляцию. Ещё одна возможность, о которой упомянула генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, — введение налога на сверхприбыль, то есть единовременного сбора с отраслей, которые получают особенно высокую прибыль в период повышенной инфляции, например, нефтегазовая промышленность. «Ещё есть время, чтобы отойти от грани рецессии», — подчеркнула Гринспан.

Международный валютный фонд также предупреждает о неизбежности глобальной рецессии, продолжает издание. Поэтому МВФ недавно понизил свои прогнозы роста на 2023 год. В 2022 году его эксперты ожидают рост мировой экономики на уровне 3,2%, а в 2023 году — только 2,9%.

Выступая перед информационным агентством Reuters в рамках своего визита в Эр-Рияд, глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что глобальной рецессии можно избежать, если фискальная политика правительств будет соответствовать ужесточению денежно-кредитной политики. Но, вероятно, некоторые страны в следующем году всё равно столкнутся с рецессией, сказала Георгиева.

Также она прямо обратилась к ФРС, призвав её быть «крайне осторожной» в своей политике и учитывать последствия для остального мира. Она добавила, что их ответственность «очень велика». Глава МВФ также выразила обеспокоенность по поводу возможного влияния финансовой политики ФРС на рынок труда и с высокой долей вероятности предположила, что уровень безработицы повысится.

Однако, по словам Георгиевой, до этого ещё не дошло, поэтому она также выразила понимание в отношении того, что ФРС пока продолжит курс на ужесточение. Инфляция, которую Георгиева назвала «налогом для бедных», является большим злом и требует «решительных действий со стороны центральных банков». В этом контексте она предостерегла мировые правительства от предоставления слишком больших послаблений собственному населению посредством субсидий и снижения цен на энергоносители, поскольку это подрывает финансовую политику центральных банков.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам состоится 2 ноября. Согласно опросам, большинство участников рынка ожидают, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, в результате чего коридор процентных ставок окажется между 3,75% и 4%. Это будет самый большой скачок процентных ставок ФРС в течение нескольких месяцев с 1982 года, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.