Мнение: Ищу человека



Траурная акция москвичей по погибшим в Кемерово. 2018

Сейчас бегло проглядывал паблики некоторых “патриотов”, которых я ранее, до войны, считал хотя бы ограниченно, но вменяемыми; все-таки очень неприятно ошибаться, хочется верить, что у них было помутнение, что они как-то придут в себя…Посмотрел Салери, Ольшанского, Косарекса, Бульбу престолов. Куда там! Я-то думал, что хотя б после сегодняшней бомбежки городов кто-то ужаснулся, протер глаза, сказал ХОТЯ БЫ – “не, ну это уже чересчур…” или “зачем же так?!”

Нихрена. Они все – реально свихнувшиеся, полностью отбитые скоты. Особенно “доставил” птушник, скрывающийся под ником “Бульба престолов”, который, казалось, хотя в отношении “великой Раши” стал в последнее время прозревать. Может, хотя бы он разочарован? О, да! “Бульба” таки оказался дико разочарован – но не самим фактом того, что Россия решила выморозить и “вбомбить в каменный век” те города, которые она вроде как собиралась “освобождать”; нет, птушный ублюдок “расстроился”, поскольку Путин не обещал сделать подобные обстрелы постоянными! В этом он – и толпа таких же мразей – видит “предательство”. И грустит. То есть по факту – бедный мальчик плачет, потому что Путин показался ему людоедом… в недостаточной степени. Надо больше!

Реально поражает полное, тотальное бесстыдство. Я все не могу понять – а как же раньше во время всяких терактов (и в России, и за границей) непременно тут же появлялись какие-то толпы людей, которые шли или к посольствам, или к предствительствам областей с цветами, траурными лентами, детскими игрушками – типа “выражать скорбь”? Неужели эти все страдальцы по разнарядке отбывали номер, как при каких-нибудь “путингах”?

Вот старое сообщение 2018 года: “МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотни жителей и гостей Москвы несут цветы, свечи и детские игрушки на Манежную площадь в центре столицы в память о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе “Зимняя вишня” в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

Около специально отведенной площадки у подножия Угловой Арсенальной башни Кремля с 17:00 собрались москвичи и гости города, в том числе из-за рубежа. Пришли почтить память погибших мэр Москвы Сергей Собянин, чиновники городского правительства, руководство Мосгордумы, Общественной палаты столицы. На месте дежурят полицейские, работают журналисты российских телеканалов.

“Я хочу выразить сердечную солидарность и соболезнования семьям, родственникам и друзьям погибших, проявить человеческую солидарность человечеству в Москве”, – сказал ТАСС председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков”.

Во как – “специальное место” выделяли. Несли, значит, “чтобы выразить скорбь”. И “мягкие игрушки” – подумай, как трогательно. Сочувствовали, значит.

А что ж сейчас не сочувствуют? Или уничтожение городской ТЭЦ – это не повод для сочувствия? А ведь тут даже напрягаться не надо – достаточно представить, что в ТВОЕМ городе кто-то взорвал теплоэлектростанцию. И сразу в доме нет воды – ни горячей, ни холодной; не ходят лифты; нет канализации, нет отопления, нет любимого телевидения, нет ютуба, не ходит метро. Света – и того нет! Стемнело – иди спать, больше делать нечего. Пищу тоже не приготовить – особенно если у тебя электроплита. И все это – в миллионном городе, как Харьков.

Самое страшное, что любая ТЭЦ – это серьезное инженерное сооружение. В совке их строили ГОДАМИ. Соответственно, при серьезных разрушениях их очень трудно БЫСТРО починить.

И ведь именно на это и был подлый расчет. Хотя… все равно непонятно – зачем? Хотят принудить к переговорам? А смысл хохлам переговариваться? О ЧЕМ?? У России разве есть волшебный экскаватор – при перемирии она его подгонит, и он мигом починит всё разрушенное? В том-то и дело, что у России НИЧЕГО НЕТ, осталась разве что сотня ракет да ЯО – чтобы разрушать и гадить дальше, не только Украине, но и всему миру. Ничего строить РФ не может – нечем, да и некому – мозгов нет.

Поэтому такое разрушение абсолютно бессмысленно – просто Зло ради Зла. В классическом виде – “Вот такое я говно”. ВСЁ – больше никакого послания случившееся не несет. “Вот такое МЫ говно”, – как бы разом, громко, на весь мир произнесли все россияне. “Не трогайте нас, иначе мы будем гадить!”

При таких заявах РФ начинает вызывать уже не столько страх, сколько омерзение. И – взбесившиеся Z-патриоты (??) ничего этого как бы в упор не чувствуют. Они скачут и пляшут – “Оле, вот она, победа! Наконец-то!” Вывод – они еще и слабоумные. “Победа” для них – что все, зажав носы, от них разбегутся. А они, типа, “захватят” вымороженные города с умирающим населением – города, с которыми они в любом случае не знают, что делать (как не знают что делать даже с всего одним снесенным Мариуполем).

Это непостижимо. Они даже не в состоянии понять, ЧТО они натворили.