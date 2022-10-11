 

Самые популярные новостройки в 3 квартале

11.10.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С июля по сентябрь предложение новостроек в Московском регионе выросло на 11% и достигло почти 100 тыс. квартир и апартаментов в продаже. Это рекордный показатель за последние три года.

Средняя стоимость жилья за квартал почти не изменилась. В Москве средняя цена “квадрата” к концу сентября составила 358 тыс. рублей, в Новой Москве – 233 тыс. рублей, в Подмосковье – 166 тыс. рублей.

Лидером продаж в третьем квартале стал микрорайон “Пригород Лесное” в подмосковном районе Ленинский от группы “Самолет”. Здесь было куплено почти 900 квартир в среднем за 6,6 млн рублей. Средняя стоимость кв. м при покупке составила 156 тыс. рублей. Еще один подмосковный проект застройщика – ЖК “Мытищи Парк” – занял третье место. Здесь средний чек покупки составил 7,8 млн рублей, цена квадрата – 188,4 тыс. рублей.

Второе место по популярности досталось ЖК “Люблинский парк” на юго-востоке столицы от группы “ПИК”. Средний чек покупки составил 9,2 млн рублей, средняя цена кв. м – 228 тыс. рублей.

В топ-5 также попал ЖК “Томилино Парк” в Люберецком районе от ГК “Самолет” со средней суммой сделки 7 млн рублей и квартал “Бунинские Луга” в Новой Москве от ГК “ПИК” со средним чеком 9,8 млн рублей.

В целом, шесть из 10 проектов-лидеров по продажам находятся в Подмосковье, еще два – в Новой Москве. Это связано с тем, что подмосковные жилые комплексы масштабнее столичных, поэтому и сделок там заключается больше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Вован и Лексус не заметили, как NED Юлю в президенты готовит

25.12.21 / 75 лет назад в России был запущен первый реактор Ф-1

24.05.22 / Подарок судьбы: где купить дом за границей за 800 рублей

10.02.22 / Инвесторы теряют интерес к ОЗС Петербурга

01.07.22 / Палеонтологи считают, что из-за климат-кризиса люди могут стать меньше ростом

17.09.20 / И снова черная полоса: Канье Уэст кинул в унитаз статуэтку Grammy, выложил фото с Владимиром Путиным и не только

28.07.22 / Конец программы МКС — NASA и «Роскосмос» намерены переключиться на другие проекты

10.03.22 / Ким Кардашьян об участии Пита Дэвидсона в своем новом реалити-шоу и публичной критике Канье Уэста

07.05.22 / Мнение: В составе России появится новая республика?

24.08.20 / Мнение: Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика