 

Майк Помпео – заявления Байдена о «ядерном армагеддоне» безрассудны — следовало вспомнить о «тихой дипломатии»

11.10.2022, 2:05, Разное
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Слова Байдена о потенциальном «ядерном армагеддоне» безрассудны и из-за них население США может оказаться в опасности, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в телеинтервью, пишет ABC News. Администрации президента необходимо прибегнуть к «тихой дипломатии», если она хочет «урезонить» Путина, добавил политик.


AP

«Эти комментарии были безрассудными… Это ужасный риск для американского народа», — так отозвался бывший госсекретарь США Майк Помпео о заявлениях президента Джо Байдена, касающихся возможности применения Россией ядерного оружия.

Недавно президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ применит все доступные средства для защиты своей территории, в том числе новоприсоединённых областей. Усмотрев в этих словах намёк на потенциальное использование ядерного оружия, Байден заявил: «Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времён Кеннеди и Карибского кризиса», напомнив о двухнедельной критической напряжённости в отношениях США и СССР в октябре 1962 года. В воскресном интервью телеканалу ABC официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал слова президента, отметив, что тот лишь хотел сказать о «крайне высоких ставках» в ситуации на Украиане. Кроме того, генерал Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе, заявил, что он воспринимает риторику Путина как попытку вбить клин в блок стран Запада и побудить их лидеров искать урегулирование кризиса путём переговоров, пишет автор материала. 

Помпео заявил, что администрации Байдена следовало бы использовать «тихую дипломатию», чтобы подвести Путина к пониманию последствий применения ядерного оружия. Он также высказался по поводу субботнего теракта на Крымском мосту: «Я предполагаю, что украинцы как-то связаны с этим».


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