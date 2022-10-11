Мнение: Коммерческий характер СВО

Неожиданно интересный текст из глубин ЖЖ. Его можно было бы назвать сенсационным – если б не то печальное обстоятельство, что на Западе это всё в общем известно и никому особо не интересно, а для российской публики, у которой давеча вытекли последние мозги, текст слишком сложен и “многабукв”.

“Вкратце об СВО

Только факты.

1. Я обратился через Госуслуги в Главную военную прокуратуру с просьбой указать на правовые основания СВО, и ответа жду седьмой месяц, хотя все решается просто: копипастом из базового документа о запуске СВО.

2. Документов по ходу СВО хватает; нет основного – ссылок на базовый первичный документ о запуске СВО. Известное нам устное обращение президента РФ юридической силы не имеет, – так утверждает Википедия.

3. Формально СВО начата с целью защиты территорий признанных Россией ДНР и ЛНР от внешней агрессии, но СВО начата за сутки до ратификации договоров с ДНР и ЛНР, то есть, с нарушением базовых юридических норм.

4. Руководством ДНР и ЛНР обнародованы документы ВСУ, из которых следует, что Украина готовилась к обороне и нарушать территориальную целостность ДНР и ЛНР не собиралась, что ставит под вопрос само начало СВО.

5. Совет Безопасности РФ дал президенту РФ полномочия начать СВО с целью защиты ДНР и ЛНР. Совбез не выдавал полномочий на боевые действия в Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.

6. Решение Совбеза РФ о выдаче полномочий предполагает, что президент определит цели СВО, сроки СВО, территорию проведения СВО и состав войск СВО, однако никаких сведений о том, что президент РФ это сделал, в доступе нет.

7. Присоединение части территорий Украины к РФ противоречит Будапештскому меморандуму о гарантиях территориальной целостности Украины, что в свою очередь ставит под вопрос договороспособность России как государства.

8. Определение нацизма в международных документах предельно четко; должны быть явные улики, каковые Путиным не предоставлены: в Украине не было ни притеснений по этническому признаку, ни беженцев, ни концлагерей, ни иных проявлений нацистской гос.идеологии. Частные лица, имеющие наколки в форме свастик, есть по всей Европе, и в Петербурге их точно больше, чем во всей Украине, но это частная жизнь; на практике в Украине за нацизм сажали и сажают.

9. Мандата ООН на ведение боевых действий в Украине Кремль не получил; этим ситуация радикально отличается от войны в том же Ираке, – США получили одобрение на эту операцию даже от союзного Саддаму Кремля.

10. Совбез РФ не выдавал президенту полномочий на денацификацию и демилитаризацию Украины; только на защиту территорий ЛНР и ДНР. Нет полномочий и на последовавшие иные 5-7 целей, заявлявшиеся Кремлем по мере провала предыдущих.

11. Основы СВО заложены в 1991 году, синхронно с отказом высоких сторон заключать между Россией и НАТО договор стандартного типа. Один из западных дипломатов на это фатальное обстоятельство указал, чем и снял с себя ответственность за последствия.

12. Зато в 1991 году Россия заключила с НАТО договор о сотрудничестве, дающий НАТО право законно вводить войска на территорию России. Договор ратифицирован Путиным (по памяти в 2007 году). Позже Рогозин объявит о сворачивании сотрудничества, однако сам договор сторонами не расторгнут и в силе прямо сейчас.

13. По учебникам, для успешного наступления требуется пропорция в силах 3 : 1, а у России в момент начала СВО было вдвое меньше. То есть, СВО была провалена уже на этапе планирования. Генштаб это понимал, отсюда робкие возражения отдельных военспецов Генштаба.

14. Генштабом был запланирован беспроигрышный “иракский вариант”: воздушные и ракетные налеты 2 месяца, а затем введение войск. План был зарублен лично Путиным, пожелавшим ввести солдат сразу же.

15. Путин настоял на распылении сил на 9 направлений, что радикально ухудшило и без того неоптимальное соотношение сил ВСУ и ВС РФ. В результате на Сумском направлении кадровые части ВС РФ были отбиты и обращены в бегство местными силами самообороны.

16. Ни Киевском направлении были наиболее заболоченные места, где и с дороги не свернуть, и мостов полно. ВСУ ожидаемо взорвали мосты впереди и сзади колонн и методично расстреляли всю технику. Однако именно здесь (где не надо бы) соотношение сил было аномально высоким 15 : 1. По сути, несколько тысяч единиц техники беспроблемно утилизовали.

17. По признанию Арестовича, ВС РФ получили приказ выводить подразделения из Киевской, Сумской и Черниговской областей ровно в тот момент, когда у ВСУ целиком закончился боезапас, и их можно было брать голыми руками.

18. Спецслужбы Германии сообщили, что акты геноцида совершали силы ЧВК, а не кадровые военные ВС РФ. В Буче силы ВС РФ вышли примерно за сутки до того, как туда вошли силы ВСУ. Именно в эти сутки по широко озвученному предупреждению члена местной администрации в Буче орудовали некие “диверсионные группы” неясной принадлежности. СК РФ выслать своих следователей на место официально отказался. Результат: ответственность за акты геноцида возложена на кадровые части ВС РФ, а не на принимающие в свои ряды даже каннибалов ЧВК.

19. Военные, стоявшие в Харьковской области, утверждают, что лакуны в обороне были созданы командованием ВС РФ намеренно. Кадровые части как раз перед прорывом ВСУ отвели, а мобиков из ЛНР оставили – полосой километров на 30. Прием был в точности повторен под Лиманом. Мобилизованные из ЛНР очень злы, поскольку наблюдали, как их намеренно, по приказу бросают под неизбежный прорыв, воочию.

20. Более 80 % разрушенных артиллерией и ракетами ВС РФ объектов Украины – узко гражданские, в частности, не имеющие военного значения спальные районы городов. Смысла два: а) восстановление изношенной украинской инфраструктуры за счет России; б) создание материалов для международного суда. Военным для их насущных целей эти бомбардировки совершенно точно не были нужны.

21. Все 22 года правления Путина прибыли нефтегазовой отрасли России конвертировались преимущественно в ценные бумаги западных держав, особенно в сильно переоцененные гособлигации США. Не в оборону, не в инфраструктуру и не в развитие собственной экономики – только в чужие доходы.

22. Путин издал указ, облегчающий вывоз золота за рубеж с правом оставлять за рубежом и вырученную валюту 21 июля 2021 года, за семь месяцев до начала СВО, когда военные уже знали, что СВО неизбежна. Эти активы и попали под замораживание в первую очередь.

23. Последняя партия отечественного золота (по памяти 200 тонн) была спешно вывезена за рубеж в феврале 2022 года, в последние мгновения перед СВО.

24. При этом, конфликт с НАТО начался в ноябре 2021 года, то есть, золото было вывезено в феврале 2022 года заведомо под конфискацию. Еще раз напомню, что по ратифицированному Путиным договору НАТО имеют право ввести войска в Россию прямо сейчас.

25. Военные эксперты с обеих сторон тщательно избегают стратегической оценки расклада: Жданов и Арестович по одному разу упомянули о необходимости при наступлении соотношения сил 3 : 1, но тут же заткнулись, и более этой темы не касаются. А в целом на Ютубе доминируют лица, явно не служившие и явно очень давно не получавшие в табло, типа Майкла Наки и прочей глубоко штатской шушеры, выдающей себя за военных экспертов.

26. Формулировки повесток и отсутствие уголовного преследования за уклонение указывают на принципиально коммерческий характер СВО. Всех вводит в транс словосочетание “частичная мобилизация”, но призыв не объявлен, границы (даже для получивших повестки) не перекрыты, а мобилизованный приравнен к наемнику-добровольцу. Вывод: СВО – акция не государственная.

27. За 19 дней Россию покинуло более миллиона экономически активных мужчин в лучшем их возрасте – 22-32 года, однако это никого не беспокоит, что указывает на глубоко договорной характер происходящего. Мир получает из России не безработных-нахлебников, а проверенно годных к подъему чужих экономик организаторов. Кремль не препятствует.

28. Напомню, что в ноябре 2013 года была завершена геологическая разведка черноморского шельфа, и выводы экспертов были однозначны: запасов углеводородов столько же, сколько в Сибири или даже больше, и в начале 2014 года пошла движуха: Крым, Луганск, Донецк… Наиболее оптимальным было бы переориентировать Европу на поставки углеводородов с черноморского шельфа, а Китай – на поставки из Сибири. Но требовалось идеологическое обоснование рокировки.

29. Судя по глубокой причастности к вопросу Киссинджера и семейства Баденов, прибрежная полоса от Луганска до Молдовы, перекрывающая Украине доступ к углеводородным кранам на шельфе, должна уйти западным финансовым группам, – раскраска флагов и гербов значения не имеет.

30. Кто в такой ситуации, и на кого работает “мистер Путин” – большой вопрос, особенно, если помнить о его несанкционированном контакте с вражеской разведкой по молодости: это обвинение с него так и не снято.

31. Самый общий прогноз уже возможен. В той неизбежной перспективе, что уже проявляется, для сибирских углеводородов Китай – покупатель монопольный, то есть, способный диктовать цену. Это означает резкое сокращение поступлений валюты, дефицит бюджета, острое недовольство дотационных республик и легко прогнозируемый распад страны.

32. Поскольку нефтегазовые юани ни один банк в таких объемах не конвертирует, Сибирь будет обречена покупать строго китайские товары и неизбежно станет вживленной в тело Китая его бензоколонкой. Ну, а лишенная нефтегазовой маржи коренная Россия начнет походить на срединное европейское государство типа Венгрии. Без каких-либо претензий на власть вовне.

33. Ни одна социальная страта в России – от чекистов и бандитов до военных и работяг – во всем этом не заинтересована: экономика разом потеряет до 80 % активов точно. Уникальная ситуация единства интересов народа в целом. Но реализовать свои интересы ни одна страта не в состоянии – нет работающих процедур”.

https://rodrigo-cortes.livejournal.com/138313.html