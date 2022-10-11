Неуместна – Личное мнение

Очевидно, что все точно очень переживали о пропавшей на прошлой неделе Пугачёве. Улетела? Или это придумали? Как там Аллочка, которую каждый год показывали в новогодних программах?

Ничего, жива. В Израиле. Молится и счастлива.



Фото: Соцсети

Молится и счастлива — это цитаты, если что. Алла сделала пост о молитвах и счастье в запрещённой и экстремистской социальной сети.

Трудно сказать вот так сразу, почему счастлива Пугачёва. Можно перебрать несколько возможных причин, но все они несуразны.

Впрочем, речь даже не о счастье Аллы, а о её уместности.

Кричать во всё горло, что счастлива — это сейчас неуместно. Даже если ты счастлива, вываливать это в публичное пространство не стоит. А если это бравада — смотрите, мол, вот вам, я счастлива! — то это ещё более глупо и неуместно.

Пугачёва явно не чувствует людей, вызывая своим поведением оторопь, которая сильнее чем даже от Бузовой. Над гОленькой просто ржут, а вот на Аллу люди смотрят и понимают, насколько она далека от них.

Исполнитель позволить себе такого не может. Впрочем, да какой она исполнитель? Так, женщина, которая даже не понимает того, что неуместна.

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