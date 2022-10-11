Le Figaro – главная угроза для Байдена и демократов пришла от ОПЕК

Победе демократов на ближайших выборах в США угрожает цена на нефть — по сути, только на неё обращает внимание среднестатистический американский избиратель, пишет Le Figaro. А в ОПЕК заявили о сокращении добычи нефти, что поднимет цену на топливо, и Эр-Рияд сделал это неожиданно для своего американского союзника.



AP

«В рядах демократов в Вашингтоне паника: цены на топливо растут», — пишет Le Figaro, отмечая, что до выборов всего месяц, а этот показатель очень важен для покупательной способности американцев. В итоге повышение цен на топливо сказывается на настроениях граждан в негативном для Байдена ключе. И ситуация может стать ещё хуже, поскольку на заседании ОПЕК было объявлено о сокращении добычи нефти на 2 миллионов баррелей в день.

Как отмечает автор статьи, среднестатистический американский избиратель интересуется лишь ценой на топливо. И если в июне она сильно подскочила, то затем снизилась, однако теперь пошёл новый рост. Вместе со снижением цен росла популярность правящих демократов.

В американской политике давно стала заметна эта тенденция: растёт цена на бензин — падает популярность лидеров у власти, и наоборот. В своё время такая корреляция сыграла на руку Дональду Трампу. А сейчас рост цен на энергоносители ускорит инфляцию, с которой американские власти пока пытаются бороться через повышение ключевой ставки. Однако это может привести к рецессии, которая застопорит вторую половину мандата Байдена.

Демократы в Белом доме и конгрессе злятся на Саудовскую Аравию, ведь она, по их мнению, выбрала сторону России, против которой Штаты и их европейские союзники ввели санкции. Как отмечает автор статьи, Эр-Рияд застал Вашингтон врасплох, когда снизил добычу нефти максимально с начала пандемии — и это в разгар предвыборной борьбы в США.

В этом процессе есть два важных аспекта, отмечает автор статьи. Во-первых, Путин хочет наказать Запад и максимизировать свои доходы в валюте. Во-вторых, нефтяной картель хочет помешать США и европейцам внедрить международный потолок цен на российскую нефть, и это жизненно важная задача. В этой идее ОПЕК видит попытку создать вокруг США картель стран, покупающих нефть. В таком случае влияние ОПЕК будет поставлено под сомнение.

Чтобы справиться с ситуацией, Белый дом изучает все возможные варианты и не отвергает ни один из них. Прежде всего они касаются того, как незамедлительно снизить цены, но это будет сложно. Нефтяных резервов слишком мало, а американские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании работают на пределе возможностей. К тому же они помнят, как Байден обещал предать их забвению в рамках перехода к зелёной экономике.

В качестве одного из вариантов рассматривается и запрет на экспорт продуктов нефтепереработки, чтобы максимально увеличить предложение на внутреннем рынке. Но это принесёт с собой риски для международных рынков. Можно было бы снять санкции с режима Мадуро, но и это решение дастся нелегко. Если же приостановить или запретить продажу оружия Саудовской Аравии, то вряд ли это скажется на цене на нефть, но Эр-Рияд найдёт других поставщиков.

По словам автора статьи Le Figaro, остаётся лишь один вариант — законопроект, который в кулуарах конгресса обсуждают уже лет 20. Этот закон называется Nopec и заключается в том, что США будут подавать в суд на страны ОПЕК, требуя у них возместить их издержки из-за высоких цен. Однако до выборов никакого решения принято не будет.