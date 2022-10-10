 

Харитонов день 11 октября: что нельзя делать сегодня в церковный праздник

10.10.2022, 23:45, Разное
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Из поколения в поколение передаются обычаи и традиции, связанные с различными датами. Также внимание уделяют запретам, которые связаны с поверьями и церковными канонами. “Дни.ру” выяснили, что нельзя делать сегодня и чем знаменателен Харитонов день.

История церковного праздника

Во 2-3 веках от Рождества Христова жил Харитон Исповедник, который претерпел страшные избиения из-за отказа от язычества. Он принял веру в Господа, старался жить праведно и уединенно, но регулярно на его пути появлялись помехи: насильственное заключение, заточение в пещере, несколько раз он был в шаге от смерти.

Однако Харитон выстоял и оставил след в истории христианства как духовный просветитель, который основал три священных обители. В наши дни мученика принято почитать в лике преподобных. Церковный праздник Харитонов день православные отмечают 11 октября, а католики раньше — 28 сентября.

Что нельзя делать

По преданию, сегодня нужно быть предельно осторожными: риски попасть в беду на каждом шагу. Поговаривают, что именно сегодня высока вероятность стать жертвой порчи, поэтому лучше держаться подальше от незнакомцев, особенно темноглазых.

Харитонов день относится к датам, когда нельзя делать уборку в доме и заключать брак. 11 октября 2022 года не ворчите и не жалуйтесь, чтобы хуже не стало. Категорически запрещено употреблять в пищу любые ягоды. Согласно поверьям, в этот церковный праздник они могут навредить организму.

Народные приметы

  • Листва с берез и дубов опадает частицами — жди холодной зимы.
  • Листья сегодня опускаются на землю задней стороной вверх — к хорошему урожаю в будущем.
  • Вокруг луны кольца — грядет засушливое лето.
  • Деревья зацвели повторно — к благоприятной погоде продолжительное время.
  • Куры втянули голову и взъерошили перышки в Харитонов день – скоро похолодает.

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