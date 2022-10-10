 

Новый жених (потенциальный) – Личное мнение

10.10.2022, 23:26, Разное
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Голенька Бузова, вместо того, чтобы найти себе по возрасту мужчину лет 50, снова села в лужу. Ну, об этом был утренний пост — что бы ни делала гОленька, всё у неё выходит не очень.

Набравшись — то ли смелости, то ли ещё чего — сделала предложение 26-летнему исполнителю.


Фото: Соцсети

«JONY, я хочу от тебя детей», — цитирует Бузову Пятый канал.

Не знаю, что за певец это, но гОленьке он понравился. Парню 26 лет, и он, можно сказать, пришёл к успеху — детей от него хочет Бузова.

Бузова, очнись! У тебя уже был исполнитель Дава! Зачем тебе Джонни?

Впрочем, реакция парня пока не известна. Вполне возможно, что он уже покупает билеты и меняет внешность. И его можно понять.

Мы все ведь желаем гОленьке счастья? Давайте найдём ей достойного жениха — и по возрасту, чтобы подходил, и по положению.

Источник: Лена Миро


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