GT – конфликт интересов в разгар энергетического кризиса способен разрушить гегемонию США

С приближением зимы вопрос о том, как обуздать стремительно растущие цены на энергоносители в Европе, становится всё более важным. И на фоне обострения энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС проявляется всё более заметно, пишет Global Times. Этот кризис способен не только стать настоящим испытанием их отношений на прочность, но и разрушить в конечном итоге глобальную гегемонию США, говорится в статье.



AP

Энергетический кризис в Европе продолжает обостряться, и на этом фоне конфликт интересов между США и ЕС становится всё более заметным, отмечает Global Times. Это свидетельствует о нарастающих противоречиях в том, что касается мировых цен и ситуации на рынках энергоносителей, и это способно стать настоящим испытанием для двусторонних отношений, подчёркивается в статье.

Кроме того, это признак того, что прежняя глобальная гегемония США начинает расшатываться и ослабевать, прогнозирует Global Times. С приближением зимы вопрос о том, как обуздать стремительно растущие цены на энергоносители в Европе и установить верхний предел цен для импортируемого газа приобретает особую важность. И не случайно он был в центре внимания во время недавнего неформального саммита лидеров ЕС в Праге, отмечается в статье.

В кулуарах неформального саммита канцлер Германии Олаф Шольц предложил, в частности, свой план по снижению цен на природный газ посредством формирования альянса покупателей с участием азиатских стран, включая Японию и Южную Корею. Такое предложение Германии было выдвинуто на фоне всё более активных призывов ввести «потолок цен» на газ, учитывая, что многие члены ЕС теперь вынуждены импортировать сравнительно дорогой сжатый природный газ из США и других стран, поясняется в статье.

И в то время как американская администрация под руководством президента Джо Байдена стремится использовать российско-украинский конфликт для укрепления и расширения своей сети союзников, этот конфликт интересов из-за импорта газа является в нынешних условиях непреодолимым препятствием, подчёркивает Global Times.

Из-за введённых против РФ санкций у ЕС не остаётся другого выбора, кроме как импортировать большие объемы СПГ из США. В то время как американские энергетические гиганты, наоборот, получают сейчас огромные прибыли от энергетического кризиса в Европе — и американский бизнес не в состоянии отказаться от такой выгодной возможности, которая выпадает нечасто, отмечается в статье.

В результате в Евросоюзе уже нарастает раздражение в связи с тем, что Вашингтон наживается на его трудностях, констатирует автор. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны объединиться с азиатскими экономиками и потребовать, чтобы США и Норвегия продавали им газ по более низким ценам. В то время как министр экономики Германии обвинил США и других «дружественных» поставщиков газа в том, что они устанавливают «астрономические» цены, как сообщают европейские СМИ.

По сути, недовольство европейских стран ростом цен на СПГ из США свидетельствует о том, что интересы США противоречат интересам многих других стран мира, констатирует Global Times. По мнению автора, подобные конфликты интересов на самом деле «отражают упадок гегемонии США» и свидетельствуют о том, что времена, когда они без возражений всегда брали верх, остаются в прошлом.

Администрация Байдена до сих пор не смогла осознать, что у них больше нет командной власти над глобальными производственными цепочками и цепочками поставок, потому что их стратегические цели расходятся с интересами глобального развития, подчёркивается в статье. Это также объясняет, почему организация ОПЕК+ объявила о решении сократить добычу нефти на прошлой неделе, несмотря на жёсткое сопротивление США.

И виной этому, по мнению автора, являются попытки Америки злоупотреблять своей долларовой гегемонией, чтобы пожинать плоды кризиса у своих же союзников. Обострение российско-украинского конфликта и последовавшее ужесточение санкций Запада против РФ вызвало множество проблем, сопряжённых со многими конфликтами интересов не только между США и ЕС, но также между США и другими странами.

Ярким проявлением таких конфликтов является стремление Вашингтона получить прибыль за счёт того, что интересам других государств наносится ущерб, подчёркивается в статье. И по мере того как всё больше и больше стран начнут осозновать необходимость противостоять этому и защищать свои интересы, это будет всё сильнее свидетельствовать об ослаблении глобальной гегемонии Америки, заключает Global Times.