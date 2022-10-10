Мнение: Рост ввода жилья, деревянные пятиэтажки и отмена обязательных строительных норм

1. Россия продолжает быстро прирастать квадратными метрами. За первое полугодие 2022 года в России введено 52,6 млн м² жилья, что на 44,2% больше, чем в прошлом году (ссылка). К сентябрю темпы прироста несколько снизились, но всё равно остались очень значительными – за 8 месяцев введено 66,1 млн м², что на 26,4 % выше показателя аналогичного периода 2021 года (ссылка).



Примечательно, что многоквартирных домов построили больше лишь на 9%, и они занимают менее половины введённого метража (25,3 млн м² из 66,1 млн м²). Тогда как индивидуальное жилищное строительство выросло на 39,8 % и занимает почти две трети (40,8 млн м²).

Как видно, россияне живут совсем неплохо: у народа есть денежки на массовое возведение частных домов (коттеджей, особняков, поместий). И собственный дом стал для россиян гораздо привлекательнее городской квартиры.

2. Одна из причин бума индивидуального строительства – возвращение в моду деревянных домов, улучшение и удешевление технологий их производства (ссылка):

В последние 15 лет в России стали в два раза больше возводить деревянные дома — доля подобных построек достигла 21,7 процента от объёма жилых домов. Об этом свидетельствуют данные Рослесинфорга, сообщают «Известия».

Больше всего домов из дерева строят в Приволжском федеральном округе — доля региона оценивается в 26,1 процента. В топ-3 рейтинга входят Центральный федеральный округ с показателем в 25,7 процента и Сибирский ФО с долей в 17,1 процента. Ниже в списке находятся Северо-Западный (9,4 процента) и Дальневосточный ФО (9,08 процента).

Что касается распределения деревянных домов в общем объеме построек в субъектах, то самым «деревянным» регионом назвали Республику Алтай — доля подобных домов там достигла 64,8 процента от общего количества жилья. Вторую строчку заняла Республика Тыва (62,9 процента домов из дерева в жилом фонде). Топ-3 замкнула Якутия с показателем в 54,8 процента.

Технологии позволяют строить вполне комфортные современные многоэтажки из дерева. Однако этому мешают текущие строительные нормы. Ещё весной началось обсуждение внесения поправок, которые позволят возводить деревянные пятиэтажные дома (ссылка):



До конца 2022 года в России могут быть изменены нормативы, пока не позволяющие строить деревянные пятиэтажки без дополнительной конструктивной защиты. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил исполняющий обязанности директора Федерального центра нормирования и стандартизации (ФЦС) Андрей Копытин.

Как отметил чиновник, в настоящее время нормативная база не позволяет вывести деревянное домостроение на новый уровень. Так, по его словам, в стране нельзя согласовать строительство деревянных зданий выше трех этажей без дополнительной огнезащиты. При этом ее обеспечение вредит и экономике, и эстетике проектов.

В ФЦС хотят внести необходимые изменения в нормативную базу, разрешив строить здания из дерева высотой в пять этажей без конструктивной защиты. Это будут как жилые, так и нежилые объекты, указал Копытин.

Дерева в России много, оно дешёвое. Нехитрые приёмы позволяют делать деревянные постройки весьма эстетичными. В целом деревянная архитектура нам исторически близка и подходит к нашему климату и ландшафту.

Проблема, конечно, в пожарной безопасности. Но и тут тоже есть решения, начиная от противопожарной пропитки деревянных конструкций до современных автоматических систем пожаротушения.

3. Что касается многоквартирных домов, то в сентябре значительную часть ГОСТов и строительных правил из обязательных сделали добровольными (ссылка). Однако на безопасность это повлиять не должно. Вот как в Минстрое объяснили это полгода назад, в момент принятия решения (ссылка):

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин уточнил, что решение не означает полную отмену и несоблюдение норм в строительстве. Кроме того, новые правила не отразятся на безопасности граждан и надежности сооружений. Требования безопасности установлены в техническом регламенте — их, по словам чиновника, отменять не собираются.

«Отличие обязательных норм от добровольных — в процедуре отклонения от установленных требований. В случае с обязательными нормами это сложная, не всегда оправданная, бюрократическая процедура разработки специальных технических условий (СТУ), а в случае отклонения от добровольных норм это инженерные расчеты, моделирование и обоснование, которые выполняет сам проектировщик и которые проходят оценку в органах экспертизы проектной документации». – Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ.

Он добавил, что перевод требований в добровольные позволит принимать более гибкие, безопасные и соответствующие современным технологиям альтернативные решения.

У нас строится всё больше ИЖС и многоквартирных домов по индивидуальным проектам, так что решение можно понять. По обязательным ГОСТам и СНИПам, введённым ещё в советские времена при Хрущёве-Брежневе, строители вынуждены были делать типовые же советские районы, разве что в красивой расцветке.

В любом случае, с бюрократией в строительной отрасли надо бороться. Один из корней коррупции в строительстве — нормы и ограничения, которых так много, что построить что бы то ни было, соблюдая закон, иногда невозможно.