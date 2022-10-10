Мнение: Теория Разрешения

Понятно, что взывать к соображениям какой-то там морали и уже тем более «общечеловеческого гуманизма» бесполезно. Но что ж, в таком случае дорогих россиян можно просто поздравить с тем, что они сегодня утром разрешили оставить себя без в своих городах без воды, отопления, света и интернета. И такие разрешения, увы, не отзываются.

Я уже писал где-то полгода назад о Великой Теории Разрешения. Суть ее проста: она состоит в том, что если ты что-то делаешь с другими – ты тем самым разрешаешь то же самое проделать с собой. Избил кого-то – разрешил избить себя; изнасиловал девушку – разрешил, чтобы насилию подверглась твоя любимая девушка; убил кого-то – разрешил убить себя; пытал кого-то – разрешил, что тебя будут подвергать таким же пыткам. И т.д.

Немцы в свое время тоже очень радовались своим «успехам» и ощущали, что они самые крутые – но потом получили всю свою страну в развалинах, а своих женщин – изнасилованными.

Нашим дебилам плевать на всё – и на мораль, и на честь, и на принципы типа «не убий»; они считают, что это всё бабушкины сказки и «происки Запада», а прав тот, кто больше подлец и кто плюет на всё и на всех. Но теорию разрешения это всё тоже не колышет. Разрешили – получим. Как же потом все начнут плакать и упоенно жалеть себя…

А не за что жалеть.