Французские косы, высокий пучок или хвост: прически с эффектом мокрых волос

Прическа с эффектом мокрых волос выглядит стильно, привлекательно и довольно часто является просто незаменимым вариантом. Это выглядит одновременно круто и модно. Прическа с эффектом мокрых волос хорошо подходит для торжественных случаев. Однако при желании ее можно легко адаптировать и для повседневной носки.

Вот несколько особенностей такой укладки и советы по ее выполнению.

Как сделать прическу с эффектом мокрых волос

Это именно та укладка, от которой просто невозможно отказаться. Сделать ее можно достаточно просто самостоятельно при помощи воска или лака для волос.

Если такая укладка подходит под тип лица, то она будет просто незаменимым вариантом для любого торжественного мероприятия.

Особенности укладки

Прежде всего, нужно убедиться в том, что волосы чистые. Затем расчесать пряди, чтобы они не были спутанными.

Нужно, чтобы волосы были прямыми. Именно поэтому если есть волны или кудри, то их нужно выпрямить.

Намочить пряди. Зачесать их назад. Можно использовать спрей для получения лучшего эффекта. Вместо спрея можно использовать воск, чтобы придать текстуру волосам и сделать их визуально влажными.

Боб с мокрым эффектом

Если волосы короткие, то такая стрижка и укладка станет идеальным вариантом. Прическа получится милой, роскошной и гламурной. Кроме того, не будет возникать совершенно никаких проблем с укладкой.

Мокрая прическа для черных длинных волос

Может быть не слишком удобно, когда волосы постоянно падают на лицо. Поэтому рекомендуется сделать мокрую прическу, чтобы добавить своему внешнему виду элегантности. Можно делать укладку различными способами как для повседневной носки, так и для торжества.

Французские косы

Эта прическа является отличным вариантом для тех, кому нравится плетение на волосах. Французские косы с мокрым эффектом станут лучшей укладкой для каждой девушки, так как это предотвратит падение мелких волосков на лицо.

Высокий пучок

Эффект мокрых волос отлично сочетается с высоким пучком. Кроме того, это позволит зачесать пряди идеально гладко, и мелкие волоски просто не будут выпадать. Это незаменимая прическа для любого торжества.

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Высокий хвост

Если волосы будут с мокрым эффектом, то их намного проще уложить. Конский хвост получится боле аккуратным. Кроме того, пряди не будут сильно распушиваться.

Кудрявые пряди

Кудри будут выглядеть более упругими, если сделать укладку мокрых волос. При помощи спрея можно сделать просто невероятную прическу. При этом кудри не будут падать на лицо.

Эффектная прическа

Если сделать укладку с эффектом мокрых волос, зачесав пряди назад, то можно создать внешний вид, как будто только вышли из бассейна. Прическа выглядит просто ослепительно.

Волнистые пряди

Несмотря на то что на волнистые волосы сложно сделать прическу с эффектом мокрых волос, но она будет выглядеть восхитительно. Это красивый и очень стильный вариант укладки.

Такая прическа в сочетании с правильно подобранными аксессуарами станет хорошим повседневным вариантом, который выглядит роскошно, но при этом весьма непринужденно.