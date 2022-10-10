Мнение: Когда Россия ударит по НАТО?

С утра подумал, что началась месть за Крымский мост.

Но минобороны России успокоило.

Оказывается, вот что произошло сегодня:

— Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Отсюда

С утраже шли вот такие комментарии:

«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?

….Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.

Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО».

Это написал Рамзан Кадыров, генерал-полковник, глава Чечни.

А вот комментарий зампреда Совбеза Дмитрия Медведева:

«Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».

Отсюда

Но теперь-то все понятно. Высокоточное оружие. Объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины….

Правда, не совсем понятно, как в число этих обьектов попал, к примеру, пешеходно-велосипедный мост в Киеве?

Видимо, дело в велосипедистах. Всем известно, что это страшные люди.

А еще мне не понятно вот что.

Тот же Рамзан Кадыров говорил, что «сегодня мы воюем с целым блоком НАТО»



отсюда

Но ракетные удары нанесены по обьектам в Киеве и других городах Украины. Почему не по обьектам в столицах стран, входящих в НАТО?

На снимке: Сотрудники СКР исследуют место взрыва на Крымском мосту. Фотография отсюда

—