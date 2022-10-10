Focus Online – молодое поколение бежит из Нью-Йорка из-за инфляции

Инфляция в США привела к резкому росту стоимости аренды жилья в Нью-Йорке, пишет Focus Online. Одним из следствий этого стал массовый отток из города молодых специалистов без опыта работы: они больше не могут позволить себе оплачивать проживание.



AP

На фоне текущей инфляции знаменитые слова «нет ничего такого, чего нельзя сделать в Нью-Йорке» из песни исполнительницы Алишы Киз уже не звучат столь актуально, пишет Focus Online.

В качестве примера можно привести стоимость аренды жилья, отмечает издание: уже в 2020 году аренда жилья в Нью-Йорке была на 15% дороже, чем в среднем по США. Пандемия и инфляция лишь усугубили разрыв: к примеру, жильё в Манхэттене подорожало на 26%, а позволить себе аренду квартир во многих других районах города можно только с шестизначной зарплатой. Как отмечает Focus Online, высокая плата за аренду жилья особенно негативно сказывается на людях, находящихся на начальном этапе карьеры: зачастую у них нет достаточно средств для проживания в Нью-Йорке.

«Нью-Йорк находится на дне. Это уже не место, где хочется остаться», — приводит издание слова Джорджии Бубаш, молодой американки родом из Питтсбурга, жившей в Нью-Йорке с 2019 года. По словам Бубаш, её арендная плата за квартиру внезапно увеличилась на $515, после чего она решила съехать и вернуться в родной город.

Согласно данным статистики, число проживающих в Нью-Йорке начинающих специалистов с весны сократилось на 30%, пишет Focus Online. Теперь молодое поколение предпочитает не ехать в Нью-Йорк для начала своей карьеры, а обращает внимание на менее крупные города.