Как носить трендовый пирсинг ушей в виде созвездий: маленькие серьги, кольца, эффектные детали

В последнее время одним из популярных трендов стал пирсинг ушей в виде созвездий. Он не выходит из моды уже несколько сезонов. Такое украшение ушей выглядит очень эффектно и привлекательно. Этим объясняется его популярность. В статье мы расскажем, как носить трендовый пирсинг ушей в виде созвездий.

Пирсинг “Созвездие”: что это такое

Пирсинг в виде созвездий предполагает расположение нескольких серег в одном ухе. Их количество может варьироваться от трех до семи или восьми.

При этом две, три или четыре серьги располагают на мочке, а остальные – на верхушке уха. Такая конфигурация декора напоминает созвездие.

Как украсить уши

Пирсинг в виде созвездий позволяет создать деликатный и продуманный образ. Он выглядит более изысканно, чем обычное украшение ушей несколькими массивными серьгами.

Если вам нравится минималистичный стиль, то используйте маленькие серьги в виде капель и гвоздики в форме крошечных звездочек. Это поможет вам создать изысканный и утонченный образ.

Некоторые люди любят свободу самовыражения и предпочитают более экстравагантный стиль. В этом случае подойдут крупные серьги в виде обручей и яркие акцентные детали.

В любом случае не стоит перегружать уши крупным декором. Этот стиль пирсинга предполагает чередование больших и миниатюрных элементов.

Советы по заживлению проколов

Этот вариант пирсинга предполагает множественные проколы. Мастер изучит уникальную анатомию вашего уха, чтобы правильно расположить точки размещения декора. Возможно, что он посоветует вам не делать слишком много проколов за один раз или не прокалывать хрящ с обеих сторон.

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После процедуры ваши уши нуждаются в заживлении. Старайтесь не спать на стороне нового пирсинга. Дважды в день протирайте области проколов стерильным физиологическим раствором.

В первое время после процедуры не носите слишком крупных и тяжелых серег. Не трогайте украшения во время процесса заживления.

Заключение

Пирсинг ушей в виде созвездий выглядит более эстетично, чем хаотично расположенные крупные украшения. Он имеет множество вариаций, и вы всегда можете подобрать декор на свой вкус.