Катя Адушкина: “Сейчас я проживаю очень интересный период в своей жизни”

Скоро на ТНТ выйдет шоу “Вызов”, расскажи немного о проекте?

Это был мой первый опыт в подобных экстремально-спортивных-интеллектуальных шоу. Раньше я никогда не участвовала в настолько длительных ТВ-проектах. Для меня все было в новинку. К тому же, “начинка” шоу, то есть правила и задания хранились в секрете от участников, поэтому мы ехали с нулевым понимаем того, что будет происходить. Это вызывало еще больший ужас, и я до сих пор в шоке от того, что согласилась – подписалась непонятно на что и все-таки поехала. Для меня, как для человека, который привык все контролировать, это большое достижение.

Сразу же решилась на участие или долго думала?

Если бы не моя команда и менеджмент, я никогда в жизни не согласилась бы! Я бы еще очень долго думала: поехать или не поехать. Но благодаря поддержке и мотивации моей команды, я колебалась недолго, мы согласились практически сразу. Все эти “качели” и остальные мысли пришли после моего согласия и подписания документов. Получается, что я сначала согласилась, а потом начала паниковать и о чем-то думать.

Кого из других участников ты уже знала? Что было самым сложным на проекте?

До этого шоу больше и ближе всего мы общались с Гусейном. С Женей Ершовым у нас была очень странная связь: мы заочно были знакомы через общих друзей заочно. У нас с ним было много всяких точек соприкосновений, такое чисто отдаленное блогерское общение. Мы друг друга знали, но никогда в жизни не обменивались более чем двумя словами, поэтому именно на проекте мы познакомились. Также я с Мией хорошо общались и с Егором Шипом. С Женей Медведевой тоже была заочно знакома, восхищалась ей неимоверно. Карину Нигай тоже знала, но мы не общались. В целом, я знала почти всех ребят, которые были в нашей медиа-команде, но дружила и общалась, только с двумя-тремя людьми.

Катя Адушкина на шоу “Вызов”

Вообще, это самый сложный проект, в котором я когда-либо участвовала. Он был сложен ни какими-то заданиями или страхами, а тем, как выстоять от начала до конца. Это было тяжело, особенно психологически, хотя в эмоциональном и в физическом плане не менее тяжело. Так получилось, что я весь проект не плакала и держалась молодцом-солдатом. У меня не случалось истерик, хотя многие встречались лицом со своими страхами. Я очень много держала в себе. Я никогда не говорила, что хочу домой и устала, поэтому под конец меня просто взорвало, все эмоции вышли наружу. Я почувствовала, насколько моему телу плохо, что я уже не вывожу. Домой приехала уже в каком-то в полуобморочном состоянии: то плакала, то смеялась, то мне было хорошо, то плохо. Поэтому на вопрос, что было сложного в проекте, я отвечу: выстоять от начала до конца, не умереть, не сойти с ума и справиться со всеми стрессами, тонкостями, ожиданиями и экстремальными всякими штуками.

Самый экстремальный поступок в жизни?

Честно говоря, я – не любитель всяких экстремальных вещей до такой степени, что никогда не хожу на самые страшные горки в парках аттракционов. Хотя когда-то на пять миллионов подписчиков на своем канале пообещала зрителям прыгнуть с парашютом, что сделал. Считаю это одним из самых незабываемых поступков в своей жизни. Кроме того, тогда во время прыжка я повредила глаз, потом еще около пары недель он не открывался. Просто был весь опухшим, и не могла наносить макияж.

Самая дорогая вещь в гардеробе?

Не по своей стоимости, но учитывая, сколько раз я их теряла и покупала снова, потратив довольно круглую сумму, самый дорогой аксессуар в моем гардеробе – очки Prada. Наверное, сейчас это самая ходовая модель (не помню, как она называется). История такая: я о них мечтала и хотела, везде видела, и все-таки купила, хотя для меня 50 000 рублей на очки – это довольно весомая покупка. Потом эти очки потерялись. Прошло какое-то время, я решила купить их снова. Через некоторое время их съела моя собака. Третий раз мне точно такие очки, только в другой расцветке, мне подарили ребята из моей команды. Получилось, что они то терялись, то были съедены, а я все равно шла напролом и безустанно их приобретала. Считаю, что в сумме получился один из самых дорогих аксессуаров в моей коллекции.

Если бы можно было носить только три вещи из шкафа, что бы это было?

Для меня это не челлендж! Я в целом так живу, ношу только три – четыре вещи из шкафа, которые считаю своими любимыми. Наверное, это мои любимые коричневые спортивки от бренда моего друга, Haliky называется. Еще белый топ, который я покупала в Trend Island, а также Nike Air Force белого цвета. Вот в этом образе я готова покорять мир, ходить так каждый день, чем я и занимаюсь.

Хотя, для люкса можно в этот образ добавить мою обожаемую сумку Prada в стразах. Это моя любовь! Я носила ее все лето. Неважно подходила она к образу или нет, просто эта сумка меня очень вдохновляет и радует глаз каждый раз, когда я ее вижу.

Чем ты гордишься в жизни больше всего?

Наверное, своими воспитанием и характером. Если бы не эти мои составляющие, если бы не работа, которую проделали мои родители, к 18 годам я возможно не имела бы всего того, что у меня есть сейчас. Все мои достижения и то, что я их достигла в таком юном возрасте, для меня очень много значат. Я очень горжусь каждым! И я очень горжусь каким человеком стала к своим годам, но считаю, что большую роль сыграли мое воспитание и характер.

О чем мечтала Катя Адушкина, когда начала вести блог, о чем мечтает сейчас?

Я недавно нашла свой дневник тех времен, когда мне было девять – десять лет, и я только начинала вести YouTube-канал. Даже в девять лет у меня в дневнике был четкий план, список целей, которых я хочу достичь по отношению к блогу. Там прямо обозначены пункты:

1 пункт – 1.000 подписчиков. DONE

2 пункт – 2.000 подписчиков. DONE

И так далее до 10 000 подписчиков.

Когда я начинала вести блог, мечтала быть услышанной и увиденной. Сейчас я мечтаю о том, чтобы раскрыть на максимум свой творческий потенциал и внести вклад в жизнь тех людей, которые на меня подписаны. Как-то помочь, как-то вдохновить, как-то мотивировать моих подписчиков. Способствовать изменениям в их жизнях в лучшую сторону.

Самое романтичное свидание?

Было после того, как я сказала мальчику, что я ненавижу романтику. После этого он пытался доказать обратное и показать всю свою романтичность на максимум. Помню, я прилетела в другой город на концерт, а он договорился с организаторами, и на каждом этапе подготовки к концерту были для меня сюрпризы. То конфеты, то цветочки, то еще фрукты, послания, какие-то приятности. Самый прикол в том, что я до самого конца не понимала, что за всем стоит он. Все привело к свиданию на лодке в ночи, где были гамбургеры из Макдоналдса, гитара. Все было очень мило и красиво.

Расскажи про своего бойфренда.

Точно могу сказать, что сейчас я проживаю очень интересный период в своей жизни. Я учусь любить, учусь проявлять любовь, строить здоровые, крепкие, сильные отношения с реальным человеком, которого я люблю. Достаточно часто это болезненный опыт, но это точно того стоит.

Три самые неожиданные песни в твоем плейлисте?

Первая – это Instasamka “POPSTAR”. Я не знаю как… очень понравился этот трек, под него можно классно танцевать и бегать, очень нравится его бит.

Вторая – Леонид Агутин “Ай-ай-ай”. Обожаю этот трек, без лишних слов. Классика.

Третья – Big Baby Tape feat Arut “VLAGA”. Лучшая песня, очень качает и заряжает.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

…доставать языком до носа.