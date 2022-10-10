 

Ученые: депрессия и одиночество ускоряют процессы старения

10.10.2022, 20:25, Разное
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Ученые из разных стран мира в ходе масштабного исследования пришли к выводу, что депрессия в несколько раз ускоряет процессы старения организма. Такую информацию опубликовало издание The Guardian.

Чтобы подтвердить свою теорию, команда специалистов проанализировала данные порядка двух с половиной тысяч человек. Специалисты детально изучили, как процессы старения сказываются на сердечно-сосудистые, легочные и печеночные заболевания.

Анализ данных показал, что связь между психологическим состоянием и процессами старения действительно существует. Одиночество и депрессивное расстройство буквально заставляют организм стареть быстрее. Причем, это причина влияет куда сильнее, чем, например, курение и злоупотребление спиртными напитками.


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