«Бурлак» не выплыл (официально)

Ярославская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта, в ходе которой выявила нарушения на теплоходе «Бурлак».

Установлено, что на судне проведена самовольная перепланировка из-за чего нарушена его герметичность и перекрыт эвакуационный выход. Легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные вещества хранятся в непосредственной близости от электросетей с повреждённой изоляцией, аварийное снабжение на судне и спасательной шлюпке не соответствует нормативам, навигационное оборудование неисправно. Требования охраны труда не выполняются.

Службой государственного портового контроля судно задержано до устранения нарушений, его эксплуатация запрещена.

Транспортная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кроме того, прокуратура внесла представление главе городского округа Рыбинск, в отношении судовладельца – муниципального автономного учреждения городского округа город Рыбинск «Туристско-информационный центр» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1. КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, юридическое – к административной в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Кстати, муниципальный «Туристко-информационный центр», несмотря на требования законодательства, скрывает свою бухгалтерскую отчетность с 2020 года. Впрочем, причина понятна – убытки.

Напомним, в феврале 2022 года ТИЦ разместил информацию о закупке у единственного поставщика в сумме 285 787 рублей на межсезонное слипование теплохода «Бурлак».

В марте – на «услуги по подготовке документации теплохода «Бурлак» к навигации, организация очередного ремонта и работы теплохода в навигацию 2022» года. Цена вопроса – 298 000 рублей.

В апреле ТИЦ объявил еще о двух закупках для туристического теплохода: на некий «ремонт – 125 826 рублей и «ремонт палубы» – 299 168 рублей. Чуть позже появилась информация еще о двух закупках: «ремонт верховых работ» на 227 294 рубля и «ремонт надстройки» на 262 173 рубля.

Отметим, судно 1962 года постройки (тогда называлось «Ната») было приобретено за счет средств городского бюджета для МАУ «Туристко-информационный центр» в прошлом году за 7 млн рублей (плюс сразу потратили 1,6 миллиона на его подготовку к эксплуатации) для того, чтобы катать по Волге туристов.

Чиновники говорили, что за два месяца работы в прошлом году выручка (не прибыль!) «Бурлака» составила меньше 770 тысяч рублей.

Отметим, перед покупкой судна в департаменте культуры предоставили расчеты, по которым «Бурлак» будет ходить 5 месяцев в году, по три раза в неделю (2 поездки в день по 5 и 2 часа). Стоимость аренды судна составит 12 тысяч рублей за час. Утверждалось, что за сезон теплоход будет зарабатывать более 5 млн рублей за сезон (по факту получилось в разы меньше). Годовые расходы на его содержание специалисты администрации оценили в 4,6 миллиона (в том числе зарплата экипажа и топливо).