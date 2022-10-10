Мокрые волосы, блестящие губы: последние бьюти-тренды зимы-2022

Последние годы были весьма насыщены событиями. Сегодня уже хочется немного отвлечься от негатива и восстановить баланс за счет хорошего настроения. Модные тенденции 2022 года помогут в этом, позволяя вам быть ярким, красивым и незабываемым, независимо от происходящего вокруг.

Уход за кожей с пробиотиками – новое веяние в индустрии красоты

«Пробиотик» — это термин, который в основном известен в индустрии пищевых добавок. В 2022 году «хорошие» бактерии помогают не только пищеварительному тракту, но и участвуют в борьбе за красивую кожу. Действие у них следующее: там, где поселились хорошие бактерии, нет места «плохим». Крем с пробиотиками подходит для всех типов кожи, он также может помочь при угревой сыпи и нейродермите. Но, если есть сомнения, лучше проконсультироваться с дерматологом.

Глянцевые губы – сияющий тренд

Образ без макияжа был очень популярным в 2021 году. Учитывая повальное ношение масок и респираторов, наносить тональную основу, румяна или помаду не было никакого смысла. Сегодня тенденция кардинально изменилась. Когда дело доходит до губ, в этом сезоне нет предела сиянию и текстуре. Мерцающие губы были в центре внимания парижских подиумов Fendi и Giambattista Valli.

Подводка – королева сезона

Не экономьте и на косметике для глаз. В этом году в моде не только классические черные стрелки. Можно выбирать яркие, блестящие оттенки зеленого, синего, серого и других цветов. Главное, чтобы подводка сочеталась с общей картинкой, которую вы хотите получить в результате.

Если у вас возникли проблемы с рисованием линии, вы можете использовать простой лайфхак. Просто смажьте концы шпильки или невидимки подводкой для глаз, после чего прижмите к коже в конце линии роста ресниц.

Когда на улице холодно, ветрено и серо, разноцветная подводка для глаз позволяет выделиться и остаться яркой.

Назад в 1980-е, эффект мокрых волос

Тенденция не слишком подходит для зимних месяцев. При отрицательных температурах мокрые волосы вызывают в лучшем случае чувство жалости. Это не остановило дизайнеров.

Для достижения этого эффекта специальный гель щедро распределяется по волосам и укладывается для придания стильного вида.