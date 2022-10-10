 

Две синие галочки в Whatsapp станут равноценны подписи о получении повестки

10.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россияне вскоре могут начать получать повестки в виде сообщений в Whatsapp.

В случае если адресат прочитает сообщение и появятся две синие галочки, повестка будет считаться врученной под роспись.

Война в УкраинеРешение об отправке 300 тысяч сообщений в мессенджере Whatsapp было принято ещё в конце сентября, на данный момент идут поиски подрядчика, который займётся этой задачей. Большинство компаний выставляют ценники от 50 рублей за доставленное сообщение – это нельзя считать рыночной ценой, сообщил источник.

– Подумали, что это очень удобно, ведь нужно экономить человеческие ресурсы, не до поквартирного обхода сейчас, – добавил он.

По всей видимости, сообщения уже рассылаются – об их массовой рассылке сообщили на странице ВКонтакте «Мы любим Подхвост – город наш». В свою очередь в Дагестане жители нескольких сёл вновь попытались уничтожить вышки мобильной связи (до этого такие случаи были зафиксированы во время пандемии COVID-19).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Мнение: Брифинг ОДКБ и МО Казахстана

21.09.22 / Мнение: Плановая мобилизация?

12.02.21 / Мнение: Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

07.09.22 / Hill – Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет баллотироваться в президенты

16.04.22 / Brookings – исключение российских СМИ из информационного поля станет проблемой для свободы слова

12.01.22 / Ежегодный саммит “Большой двадцатки” пройдет в Discord

09.02.21 / Волков: «Протесты 14 февраля пройдут по почте»

26.02.21 / Следственный комитет сможет возбуждать уголовные дела против неопределённого круга лиц по обвинению в неопределённых преступлениях

31.05.22 / Мнение: Минутка поэзии. Улисс Альфреда Теннисона

29.12.21 / Ольга Малиновская назвала 5 зимних продуктов, которые помогут восполнить недостаток витаминов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика