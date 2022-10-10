Две синие галочки в Whatsapp станут равноценны подписи о получении повестки

Россияне вскоре могут начать получать повестки в виде сообщений в Whatsapp.

В случае если адресат прочитает сообщение и появятся две синие галочки, повестка будет считаться врученной под роспись.

Решение об отправке 300 тысяч сообщений в мессенджере Whatsapp было принято ещё в конце сентября, на данный момент идут поиски подрядчика, который займётся этой задачей. Большинство компаний выставляют ценники от 50 рублей за доставленное сообщение – это нельзя считать рыночной ценой, сообщил источник.

– Подумали, что это очень удобно, ведь нужно экономить человеческие ресурсы, не до поквартирного обхода сейчас, – добавил он.

По всей видимости, сообщения уже рассылаются – об их массовой рассылке сообщили на странице ВКонтакте «Мы любим Подхвост – город наш». В свою очередь в Дагестане жители нескольких сёл вновь попытались уничтожить вышки мобильной связи (до этого такие случаи были зафиксированы во время пандемии COVID-19).

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