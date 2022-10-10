“У нас, по сути, пятеро детей”: принц Гарри поделился подробностями семейной жизни

Накануне 38-летний принц Гарри принял участие в видеоконференции с победителями премии WellChild Award, которая присуждается врачам, волонтерам и неизлечимо больным детям, вдохновляющим своими историями других. В откровенной дружеской беседе с лауреатами герцог признался, что своих домашних питомцев воспринимает как полноценных членов семьи.

Вот что я вам скажу, нам всем нужна собака, которая будет нас успокаивать. Теперь у меня в этом доме их трое. Итак, у нас, по сути, пятеро детей.

Когда герцога спросили, как поживают их с Меган Маркл дети — Арчи и Лилибет — Гарри ответил:

У них все отлично… Арчи очень, очень занят, а Лили учится разговаривать, и это здорово.

Услышав голос одного из мальчиков, герцог сравнил его с голосом 4-летнего Арчи.

Ты говоришь совсем как мой сын Арчи… У тебя такой же писклявый голосок. Мне это нравится.

Также Гарри рассказал и про любимую игрушку малыша Арчи.

У Арчи тоже есть жираф, который с ним с самого рождения. Мы зовем его Джеральд.

Отметим, что Гарри выступает патроном премии WellChild Award с 2007 года. О детях герцог рассказывает нечасто, поэтому победители этого года стали первыми, кто услышал новые подробности жизни отпрысков Сассекских. Учитывая, что Меган и Гарри отложили выпуск реалити-шоу о сами себе, больше деталей их семейной жизни мы вряд ли узнаем.

Кстати, на днях Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после похорон королевы Елизаветы II. Они посетили сольный концерт гавайской певицы Паулы Фуги в Санта-Барбаре, Калифорния.