 

Сыгравшие Перил и Ферита в сериале “Постучись в мою дверь” сыграли свадьбу

10.10.2022, 19:25, Разное
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В прошедшую субботу, 8 октября, актеры популярного сериала “Постучись в мою дверь” Башак Гюмюлджинелиоглу и Чагры Читанак связали себя узами брака. 30-летняя актриса, сыгравшая в мелодраме бизнес-вуман Перил, и 32-летний актер, исполнивший роль Ферита, жениха Селин, сыграли свадьбу за городом. 

Влюбленные устроили торжество в деревенском стиле: поставили столы в лесу, украсив их цветами, ветвями и свечами, а вокруг них расставили плетеные стулья. Рыжеволосая невеста выбрала для церемонии длинное платье с глубоким декольте, разрезом до бедра и ремнем-поясом, а для танцев во время неофициальной части она отстегнула подол, превратив наряд в мини-платье. А белые туфли на высоком устойчивом каблуке она сменила на ковбойские сапоги. Жених же, которого сложно узнать с длинными волосами и бородой, был в синем костюме, черном галстуке-бабочке.

Звездная пара планирует строить не только семейную, но и профессиональную совместную жизнь. Уже стало известно, что Башак и Чагры исполнили главные роли в предстоящем фильме Olur Olmaz.

Напомним, что актеры вместе работали на съемочной площадке турецкого сериала “Постучись в мою дверь”, который любят не только в Турции, но и России. Многие были удивлены, что у Башак Гюмюлджинелиоглу завязался служебный роман не с ее экранным партнером. О других парах, которые появились во время съемок, читайте в специальном материале HELLO.RU.


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